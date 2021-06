La Fundación Emet recibe un premio 'Andalucía +social' por su atención a inmigrantes y víctimas de violencia

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Los proyectos de acogida y atención integral de mujeres inmigrantes y menores, así como el de atención a víctimas de violencia de género desarrollados por la Fundación Emet Arco Iris en el Centro de la Muela –situado entre los términos municipales de Montilla, Montalbán y La Rambla–, recibieron ayer uno de los premiosotorgados por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía.Con dicho galardón, correspondiente a la provincia de Córdoba, la Junta de Andalucía ha reconocido la labor desarrollada por este colectivo a través de sus iniciativas, que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género que presentan adicciones; y, mediante el proyecto, que acoge a mujeres africanas con hijos e hijas.La Fundación Emet Arco Iris es una organización independiente y plural, que fomenta el compromiso, la participación activa, la formación continua y el trabajo en equipo de sus miembros, según se define la propia entidad. Desde el origen ha contribuido a la igualdad en los colectivos insuficientemente atendidos, siendo capaz de dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad y las administraciones públicas, mediante una intervención profesional e interdisciplinar.Durante el acto de entrega de los galardones, celebrado en Málaga, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, reivindicó la importancia de la solidaridad de las entidades y la ciudadanía como “elemento necesario para la recuperación o la reconstrucción de nuestra Comunidad tras la desoladora pandemia en la que nos encontramos, para que cuando salgamos de aquí, lo hagamos en una sociedad más justa e igualitaria”.“Vuestro trabajo es y debe ser un ejemplo para todos y todas quienes tenemos alguna responsabilidad en la recuperación económica y social de Andalucía. Mejor que nadie, vosotros y vosotras sabéis lo que es trabajar por los demás, que es el espíritu que debe movernos. Es mi convicción que quienes estáis aquí y deberíais estar, quienes hoy recibís un premioo no lo recibe pero lo merece, debéis tener un papel fundamental”, señaló.Por otra parte, la consejera recordó a los más de 10.000 andaluces y andaluzas “que nos han dejado por culpa del Covid-19 y a todos sus familiares. Pero, en este tiempo, también ha habido personas que no han bajado los brazos en ningún momento. Son quienes ya estaban trabajando por los colectivos sociales más vulnerables y que, incluso antes de esta pandemia, eran un ejemplo para el resto de la sociedad”.Finalmente, destacó el trabajo realizado por su departamento desde el comienzo de la legislatura con “políticas centradas en las personas. Andalucía va a estar a la altura en esa tarea que es la reconstrucción económica y social de nuestra Comunidad. Nos levantaremos con más fuerza y volveremos a esa senda que habíamos iniciado del cambio, de progreso. El Covid-19 solo ha sido un duro obstáculo en este camino que no vamos a abandonar y continuamos firme para situar a Andalucía donde se merece”.