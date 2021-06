La Campiña Sur reitera su compromiso con el colectivo Paz con Dignidad en aras de promover la no violencia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha colaborado un año más con la Asociación Paz con Dignidad, a través del Centro de Información a la Mujer, en el desarrollo del proyecto, dirigido a trabajar violencias cotidianas que vulneran los derechos humanos y de las mujeres.Con esta colaboración, la Mancomunidad Campiña Sur reitera su compromiso de seguir respaldando el trabajo que la Asociación Paz con Dignidad realiza en aras de promover una cultura de paz y generar dinámicas que informen, formen y activen la conciencia crítica para identificar las violencias presentes en el entorno y ayudar a construir espacios libres de discriminación.Para ello, la entidad supramunicipal viene colaborando desde el año 2019 en reuniones de diagnóstico de necesidades, coordinando y apoyando las actividades de educación para la transformación social que se vienen desarrollando con asociaciones y colectivos sociales de los municipios de Montemayor y Fernán Núñez.Este año, y durante el mes de mayo, se ha impartido el taller, donde se ha trabajado el concepto de violencia y violencias invisibles que existen en la sociedad y que hay que aprender a identificar, "ya que suponen un trato discriminatorio hacia la mujer, pues no dejan de ser un mecanismo de control". También, se ha trabajado la comunicación no violenta para aprender a gestionar los conflictos a través de la educación emocional, la expresión honesta y la recepción empática.Los talleres, realizados en los municipios de Fernán Núñez y Montemayor, han concluido con un acto de entrega de material de sensibilización sobre comunicación no violenta, cuyas conclusiones se han plasmado en un poster con las pautas trabajadas en cada taller para favorecer una comunicación efectiva y respetuosa.