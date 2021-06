El ingeniero montillano Antonio Ramírez aspira a una beca nacional gracias a su diseño de una cama abatible

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Antonio Ramírez Campos se inició en el mundo del diseño tras culminar sus estudios de Grado en Ingeniería Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en la Universidad de Málaga. Su interés por hacer del diseño industrial una herramienta para solucionar problemas del día a día, Ramírez Campos es uno de los aspirantes a alzarse con la beca del Grupo PROCAD –y que puede votarse a través de estos enlaces en Twitter YouTube – gracias a su diseño de una cama abatible dirigida a estancias pequeñas."La idea de mi producto se gestó en el despacho de una profesora, que después de buscar varias soluciones al problema de espacio que tenía en casa, no encontraba una solución viable, práctica, funcional y económica", explicó aeste ingeniero montillano sobre el origen de un diseño que le ha abierto las puertas a esta beca con una firma referente en el sector de la fabricación industrial y prototipado tanto de productos como de maquinaria.En concreto, el diseño de Ramírez Campos se caracteriza por ser una cama abatible con una instalación que se caracteriza por su sencillez, al no ser necesario disponer de una pared para instalarse, además de contar con un bajo coste. Fabricada en acero, su sistema de instalación está diseñado para colocarse entre el techo y el suelo."Dado que muchas paredes de las viviendas son de pladur, este sistema solventa un problema que puede darse con respecto al uso de otros sistemas de camas abatibles. De esta forma, este prototipo busca un sistema de bajo coste y sencillo que permite instalar camas en espacios reducidos, lo que es especialmente atractivo para habitaciones juveniles o de personas con movilidad reducida que necesiten un espacio extra para su actividad diaria ya que se reduce hasta un 60 por ciento el espacio que ocuparía una cama habitual", indicó Ramírez.Una idea que da respuesta a una necesidad desde el diseño conceptual, y que le ha valido ser elegido entre los cuatro finalistas de la Beca PROCAD. Así, este joven ingeniero montillano se enfrenta ahora a una segunda fase en la que es fundamental el apoyo del público a su propuesta. Así, aquel prototipo que consiga más 'Me Gusta' en las redes sociales habilitados por la organización de la beca, conseguirá ser parte del equipo de PROCAD Estudio.