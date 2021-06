Embajadores #Remontamos (23) - José de la Torre

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El joven actor montillano José de la Torre, que se dio a conocer a nivel nacional hace dos años gracias a su participación en la exitosa serie televisiva, es el nuevo embajador del, una iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento de Montilla.Su formación como actor la realizó principalmente en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Fue combinando sus estudios con diversos trabajos como actor en comerciales de TV y campañas de publicidad, participando como extra en diferentes producciones, y realizando apariciones en videoclips musicales y también en representaciones teatrales.Su mayor reconocimiento hasta el momento, dentro de la profesión, ha sido su incorporación al equipo de la aclamada serie de televisión. Esto ha supuesto un gran revulsivo para su carrera, ya que se trata de formar parte de una serie de proyección internacional auspiciada por los gigantes audiovisuales Atresmedia y Netflix. A pesar de esto, insiste en que “todos y cada uno de los trabajos que he realizado como actor me han llevado a donde estoy ahora, por lo que los valoro y recuerdo con muchísimo cariño”.Nos comenta que tiene muy arraigados los valores que le ha inculcado su familia, el orgullo de pertenecer a una tierra como Montilla, ese respeto y humildad por sus orígenes que hacen que en su trabajo siempre tenga la cabeza en su sitio, siendo esto es lo más importante para él, “me hace no perder el rumbo”.Con respecto a la situación actual cree que “los cambios, gusten más o gusten menos, son buenos y que lo más inteligente que debemos hacer es asumirlos y adaptarlos a nuestra vida”. Según nuestro protagonista, la pandemia ha cambiado la forma de consumir ficción, teatro y las actividades artísticas en general, pero opina que, gracias a la tecnología, el público sigue conectado con la cultura propiciando que todo siga adelante y con muy buenas perspectivas para el sector.Los retos futuros los enmarca dentro del presente, siendo su filosofía el “vivir y sacar adelante cada día lo que tengo entre manos”. En este momento, esa tarea no es otra que la grabación de la segunda temporada de, que se está desarrollando actualmente y que muy pronto podremos disfrutar en nuestras pantallas, con este montillano de gran talento como uno de sus principales activos.Esta idea la resume de esta manera, “lo que vendrá después mejor no planificarlo, porque en este mundo tan cambiante e imprevisible, hacer planes a largo plazo es absurdo”. Le deseamos la mejor de las fortunas en sus próximos proyectos.Más información: