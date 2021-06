El Pleno descarta actuar en la mejora de la avenida de Europa para garantizar la consolidación de El Parador

Otros acuerdos

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche por unanimidad una modificación de crédito que permitirá destinar los cerca de 219.000 euros previstos para la remodelación de la avenida de Europa al proyecto de rehabilitación de El Parador, una actuación para la que los presupuestos municipales ya recogían una partida de 403.000 euros. Con ello, atendiendo al informe técnico realizado tras la, se pretende atender a las actuaciones de estabilización y consolidación necesarias.La medida, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos municipales al entender que, tal y como recoge el informe técnico, abordar la intervención en una única actuación permitirá un ahorro de más de 51.800 euros con respecto a un desarrollo por fases, no estuvo exenta de críticas por parte de la oposición al entender que la modificación de crédito responde a la "improvisación y cambios de objetivos" por parte del equipo de gobierno."El informe que se ha realizado, tras revisar el edificio, señala que es conveniente actuar en la estabilización y consolidación del inmueble en una única intervención, algo que se desconocía en diciembre, cuando se realizaron los presupuesto", indicó la teniente de alcalde de Presidencia, Hacienda y Organización Interior, Ana Rodríguez, quien señaló que a los 403.000 euros recogidos en los presupuestos –cantidad que responde al proyecto de estabilización que se le reclamaba a los anteriores propietarios–, se le sumarán los 219.000 euros que se preveían utilizar en la mejora de la avenida de Europa.Un objetivo compartido por la totalidad del Pleno que, sin embargo, despertó las críticas de Ciudadanos e Izquierda Unida al entender que esta modificación evitará que sea posible la remodelación de uno de los principales accesos a Montilla y que, tras su anuncio, había generado expectativas entre la ciudadanía. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Sergio Urbano, lamentó que no se tuviera en cuenta esta intervención integral en los presupuestos "cuando a todas luces se planteó una cantidad insuficiente".Por su parte, Francisco Lucena, portavoz de IU, señaló que esta modificación responde a la "improvisación y cambios de objetivos" por parte del equipo de gobierno pues "el informe se podía haber realizado con anterioridad y, por tanto, conocer las necesidades del inmueble". Con todo, Lucena reconoció la importancia de recuperar este edificio patrimonial, a la vez que destacó que la permuta "ha sido una operación muy buena para el Ayuntamiento".Una valoración positiva que también compartió el Grupo Municipal del Partido Popular, quien recordó que la recuperación de El Parador ha sido un proyecto compartido. De esta forma, la edil Ana Belén Feria trasladó el apoyo de su grupo a una cuestión "técnica" que apuesta por una única intervención para estabilizar y consolidar el edificio.Asimismo, la edil popular instó al equipo de gobierno a trabajar para implicar a otras administraciones en la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio de la ciudad. "Montilla no puede absorber sola la restauración y recuperación de su patrimonio, por ello hay que ser ágiles en la búsqueda de apoyos para buscar un uso compatible", señaló.Junto a la modificación de crédito en beneficio del proyecto de rehabilitación de El Parador, los grupos municipales dieron luz verde de forma unánime al inicio del expediente de contratación del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, en el que se recogerá la reciente subida del precio/hora aprobado por la Junta de Andalucía; o la disolución del Consorcio "Ruta del Vino Montilla-Moriles"; así como la concesión de subvenciones nominativas a la Agrupación de Cofradías, la Asociación de Artesanos "Solano Salido", la Asociación 3.5 o Montijazz, para el desarrollo de diferentes actividades culturales.