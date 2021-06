¿Cómo la tecnología digital está cambiando las relaciones modernas?

1. ¿Cómo está moldeando la tecnología el romance?



2. El papel de las citas en línea en la escena actual de las citas



3. Tecnología y relaciones: los pros y los contras



Menos barreras y limitantes al momento de conocer personas. Además de que facilita que las relaciones puedan perdurar a pesar del tiempo y de la distancia.

Ayuda a establecer vínculos más estrechos al permitir un contacto frecuente.

Da mayor confianza al disminuir la presión de los encuentros cara a cara.

Hace más sencillo para los solteros conocer a la persona indicada valiéndose de diferentes herramientas muy útiles.

Aislamiento, adicción al internet y sustitución de las relaciones reales solo por digitales.

Puede prestarse para engaños y estafas si no se emplean de forma consciente y segura.

Puede generar inconformidad debido a la comparación con los estándares de las relaciones que se promueven en línea.

La influencia de la tecnología está cambiando todo lo que nos rodea y uno de los aspectos que más se han visto influenciados son las relaciones. Las formas tradicionales de interactuar han quedado a un lado y ahora son lideradas por avances tecnológicos. Sobre todo después de los cambios del último año, en el que las restricciones se hicieron protagonistas e implementaron una nueva cultura social que al parecer llego para quedarse, pero, como ha afectado exactamente la tecnología a las relaciones, conócelo a continuación.Por allí por los años 90 sale al mercado la primera web comercial para citas en línea y desde entonces no ha parado. Ya para el 2020 al menos 1 de cada 3 relaciones podía asociarse en su origen con interacciones online. Actualmente, los sitios de citas son muchos y no son para nada parecidos a los anteriores, ahora los hay para todo tipo de personas y preferencias sexuales.Hoy la mayoría de los solteros buscan en Google lascon el fin de conocer a la persona indicada pero ¿es esto bueno? Las webs de citas en línea han tenido muchas ventajas, dan más oportunidades para encontrar a la persona indicada con un sinfín de herramientas que cada vez evolucionan más para una interacción más realista. Sin embargo, esta ligereza en la búsqueda puede traer como consecuencia que las cosas no se tomen tan enserio.En la actualidadse han convertido en la forma más popular de conseguir pareja. Logrando desplazar a la familia, amigos y colegas en su rol de casamenteros. Cada vez son más las personas que se interesan en este tipo de interacción y, de igual manera, los sitios disponibles para poder cumplir con todas las exigencias del mercado.Para el 2020 casi la mitad de los solteros, viudos y divorciados han empleado una web de citas en línea y a pesar de lo que se creía anteriormente ya no están reservadas solo para los más jóvenes. El número de Boomers que han decidido unirse a esta movida ha ido en aumento y el rol actual del online dating es tan alto que casi la mitad de las parejas actuales le conocen por este medio y se han asociado a matrimonios más diversos, longevos y felices.Con tanta influencia de la tecnología dentro de las relaciones esta va a tener diferentes efectos en base al uso y a la consciencia con la que se emplee. Entre sus ventajas resaltan:Sin embargo, no todo es tan simple y es importante aclarar que la tecnología no puede remplazar las interacciones en persona. Además, dependiendo del uso puede tener algunos contras como: