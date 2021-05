La Hermandad del Preso colabora con su 'papeleta de sitio' con el comedor de Cáritas y los Servicios Sociales

Acompañamiento a los mayores

La Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza de Montilla ha hecho entrega al Comedor Social "San Juan de Ávila" de Cáritas de Montilla de 1.000 euros de ayuda gracias a las donaciones recibidas a través del proyecto. Junto a esta ayuda, la hermandad ha colaborado asimismo con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla a través de la compra de dos 'tablets' que estarán destinadas al programa, dirigido a favorecer el contacto de los mayores con sus familiares durante la pandemia.La Hermandad de Jesús Preso puso en marcha el proyectoel pasado mes de marzo de cara a la celebración de un Jueves Santo "diferente" dado que, como consecuencia de la pandemia sanitaria por el coronavirus, no se celebró estación de penitencia. Una situación en la que la hermandad apeló a la solidaridad de los montillanos adquiriendo dicha papeleta con el objetivo de colaborar con el comedor social."A pesar de que no habría estación de penitencia, invitamos a nuestros hermanos a que adquirieran su papeleta igualmente, para colaborar en distintas acciones sociales en Montilla", explicó el hermano mayor de la cofradía, Francisco José Mesa, quien mostró su satisfacción con la participación registrada.De esta forma, la hermandad ha entregado 1.000 euros al Comedor Social "San Juan de Ávila" que, como explicó la hermana Manoli Andrade, coordinadora del comedor, se destinará a hacer frente a algunas mejoras que han sido necesarias en las instalaciones, además de la adquisición de productos de limpieza y otras necesidades."El comedor da respuesta a muchas necesidades, ya que no sólo se atiene a los usuarios dándoles de comer, pero además el propio centro necesita un mantenimiento, por lo que esta ayuda supone un impulso importante para nosotros", destacó Andrade, quien recordó que este recurso asistencial se vio «desbordado» debido a la «gran demanda de ayuda» registrada desde el inicio de la pandemia, alcanzándose un máximo de 80 comidas al día, una cifra que, en la actualidad, ha bajado hasta situarse en las 65 raciones.Junto a la ayuda de 1.000 euros al comedor de Cáritas, la Hermandad de Jesús Preso también quiso colaborar a través de su acción social con los Servicios Sociales Comunitarios de Montilla, y más concretamente con su proyecto, una iniciativa dirigida al acompañamiento de las personas más vulnerables durante la pandemia.En este sentido, Mesa explicó que en esta ocasión se ha dado respuesta "a las propias necesidades trasladadas por los Servicios Sociales" con la entrega de dos tablets que favorecerán que los usuarios de este programa puedan estar conectados con sus familiares, si bien se firmará un convenio de colaboración con este servicio municipal "para seguir colaborando en el futuro".