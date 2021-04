Resistir para seguir vivo

U.D. Tomares 1--1 Montilla C.F.

Empate de gran valor el alcanzado por el Montilla C.F. en la matinal del domingo ante la U.D. Tomares. Los hombres de Jesús Fernández, en su cuarto partido de esta Fase de Ascenso a Tercera RFEF, sumaban otro punto más en su casillero que les sirve para mantenerse en zona de ascenso. Los montillanos, en segunda posición, cuentan con una ventaja con respecto a la cuarta plaza es de un punto; al igual que la desventaja con el líder es de tan solo un dígito.De este modo, el encuentro comenzó con dos equipos novedosos en su once inicial. Mientras los locales presentaban cambios en su portería, los montillanos contaban con la inclusión de Jesús Robles, Álex de la Cruz, Soto y Chechu García.Con esta perspectiva, los primeros minutos fueron movidos. El Montilla probó suerte a los dos minutos, en un centro al área de Jorge que Álex de la Cruz no conectó por escasos centímetros en boca de gol. Instantes después, respondió el Tomares con un disparo de falta que blocó José Rodríguez a córner.Tras estas dos ocasiones, el partido pasó a una fase de tanteo hasta llegar al minuto 19. En ese momento, el cuadro local se adelantó en el marcador. Un balón suelto en el área no terminó de ser despejado ni por la defensa ni por el cancerbero vinícola y Rufo, por alto, anotó el uno a cero. El tanto no hizo reaccionar al Montilla, que lejos de su mejor versión, apenas fue capaz de hilvanar juego. Un intento de Nacho que se marchó desviado fue lo más destacable hasta el intermedio para los de Jesús Fernández.Por parte de la U.D. Tomares, una clara oportunidad al borde del descanso en un centro al área que se paseó por las inmediaciones auriverdes y que Carrillo llegó demasiado forzado en el segundo palo, no alcanzando el cuero. Con mucho que mejorar en el segundo tiempo por parte foránea, alcanzamos el descanso.Tras el paso por vestuarios, por suerte para los intereses vinícolas, el encuentro cambió. El Montilla comenzó a merodear el área contraria, tuvo mayor empaque dentro del terreno de juego y la fluidez en su juego era mayor. Un centro con el exterior de Antonio Luque lo enganchó Nacho de volea, mandado el esférico por encima del larguero.Posterior a esta acción, llegó el empate. Un triple cambio en el Montilla C.F. permitió la entrada en el terreno de juego de Juanito, autor de un pase desde el costado que enfiló en boca de gol Chechu García, mandando el esférico al fondo de las mallas en el mano a mano con el esférico. Corría el minuto 63 de juego. Los montillanos igualaban la contienda y disfrutaron de más de treinta minutos para dar la vuelta al marcador.No obstante, el marcador no se movió. Ni el Tomares, en dos claras ocasiones que salvó José Rodríguez, ni su homólogo vinícola, que vio como el colegiado le anulaba un gol por un riguroso fuera de juego, cambiaron el signo del encuentro. Un empate justo viendo los méritos de uno y otro equipo sobre el terreno de juego del Estadio San Sebastián.La próxima cita para los auriverdes será el domingo 25 de abril, a mediodía, en el Estadio Municipal de Chiclana, ante el Chiclana C.F. El encuentro en tierras gaditanas será el primer encuentro de la segunda vuelta. Quedan cuatro finales y el Montilla sigue con el sueño del ascenso más que latente.Álex Carmona, José Segura, Ramón, Javi, Mesa, Rufo, Sergio, Nito, Carrillo, Sergio López y Álex Jiménez. También jugaron: Manu, Mario, Carlos y Cica.José Rodríguez, Antonio Luque, Alfonso Carraña, Jesús Robles, Maleno, Soto, Javi Ruiz, Nacho, Jorge, Álex de la Cruz y Chechu García. También jugaron: Antonio Lucena, Santi Vázquez, Juanito, Juan Gordón, Ángel García y Rafa Castillo.Rufo (m. 19);Chechu García (m. 63).Palomares Gutiérrez, José Antonio (Cádiz). Amonestó por parte local a Mesa. En el lado visitante, los amonestados eran Alfonso Carraña, Jesús Robles y Santi Vázquez.Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Fase de Ascenso a Tercera RFEF, disputado en el Estadio San Sebastián de la localidad sevillana de Tomares, ante unos 250 espectadores, aproximadamente.