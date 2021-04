Montilla Running recauda gracias a sus citas deportivas más de 30.000 euros de ayuda para proyectos solidarios

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA RUNNING & BAREFOOT

El colectivo deportivo Montilla Running & Barefoot ha alcanzado en las últimas semanas una recaudación de más de 30.000 euros destinados al apoyo de diferentes causas solidarias de toda España. Desde que comenzara su actividad en el año 2013, la entidad ha apostado por imprimir a todas sus citas deportivas e iniciativas un carácter solidario que, ocho años después, arroja un balance muy positivo y pone de relieve la solidaridad de la ciudadanía montillana.El presidente de Montilla Running, Miguel Ángel Feria, destacó en estos ocho años de actividad no sólo se ha destinado parte de la recaudación de sus citas deportivas para alguna causa solidaria sino que, además, se han diseñado acciones específicas para apoyar a quienes han reclamado su colaboración. "Desde que comenzó la pandemia, dado que no se han podido desarrollar nuestras actividades habituales, se ha apostado por proyectos comoo la elaboración de equipación solidaria", detalló Feria.Así, en los últimos meses y gracias a esa carrera virtual, Montilla Running consiguió recaudar 3.600 euros que fueron destinados íntegramente a un programa de humanificación de pacientes covid-19 en el Hospital Comarcal de Montilla, o para la compra de radios para los mayores residentes de Montilla; a la vez que la venta de camisetas y calcetines solidarios ha permitido recaudar hasta 3.500 y 1.200 euros a los proyectos de No Me Abandones en la Cima o, respectivamente."Ninguno de estos proyectos sería posible sin la colaboración de las empresas de Montilla –a la que este año se ha sumado una firma de Torremolinos–, el Ayuntamiento de Montilla, el Servicio Municipal de Deportes (SMD), Protección Civil y los propios ciudadanos", subrayó Feria, quien recordó que a lo largo de estos años han colaborado con colectivos como Dejan Huella, Marea Verde, Amfimo, Uno entre cien mil, Todos Somos Hugo, Asociación Española contra el Cáncer Infantil o Prohibido Rendirse, entre otros.