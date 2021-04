El Bruni Glass Iberia Montilla se desinfla en el 'play off'

CD Baloncesto Cabra 81--73 Bruni Glass Iberia Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

Amarga puesta en escena del Bruni Glass Iberia Montilla en elde ascenso a N1. Los montillanos no consiguieron ofrecer su mejor versión durante los 40 minutos del encuentro en el Pabellón Municipal de Cabra, cediendo así en el primer partido de semifinales ante el cuadro local. El mal arranque acabó siendo decisivo pues, pese a que fueron los visitantes los que mejor acabaron el choque, la renta egabrense acabó siendo suficiente para llevarse la victoria.Con confianza llegaron al partido los de Agustín Leiva, después de superar precisamente al CD Baloncesto Cabra en el último enfrentamiento de liga regular, aunque con la sensación agridulce de haberse quedado sin el factor cancha por apenas unos pocos puntos. Por tanto, había que rascar al menos una victoria en suelo ajeno para seguir con vida en las eliminatorias.Sin embargo, la situación no fue favorable a los vinícolas en casi todo el primer tiempo. El choque arrancó con igualdad, aunque con tímidas ventajas de los egabrenses, que ofrecieron su pico de rendimiento en el segundo periodo con un parcial de 28-12, propiciado por múltiples pérdidas del Bruni Glass y un enorme acierto desde el triple, con lo que el choque se marchó a vestuarios con una contundente diferencia en el electrónico (49-29).Tocaba una reacción heroica tras el descanso, aunque la falta de concentración y algunas actitudes externas al juego impidieron que el equipo montillano se enganchase al partido. Pese a ello, el Bruni Glass no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Cuando restaban diez minutos, a base de una fuerte defensa, el equipo de Agustín Leiva fue recortando poco a poco la distancia, poniendo en serios apuros a su adversario que se veía entonces superado en todos los frentes.A cinco puntos llegó a situarse el Bruni Glass Iberia Montilla gracias a un parcial de 15-30, aunque diversos fallos en el lanzamiento impidieron alcanzar la remontada final, llegando al término del partido con 81-73. Con todo, el plantel de Agustín Leiva demostró capacidad de sobra para darle la vuelta a la eliminatoria. Un objetivo que tendrá que comenzar el próximo domingo a partir de las 18.30 de la tarde en el Pabellón Municipal de Deportes.Ruiz (8), Castro (2), Rey (11), Gómez (8), Gómez (10), García (8), Pozo (-), Mor (19), Alguacil (-), Arroyo (6), Flores (1) y Portillo (8).Da Silva (13), Álex Trujillo (3), Dani Estepa (13), Jorge Delgado (4), Adrián Ramírez (1),Ricardo Cruz (3), Ju-lio Cerezo (14), Migue Zafra (4), José Carlos Raya (-), Álex López (-), Antonio Ruiz (2) y Antonio Jesús Ruiz (16).20-17, 28-12, 18-14 y 15-30.Encuentro correspondiente a la primera semifinal de ascenso de la liga provincial Senior masculina de baloncesto, disputado en el Pabellón Municipal de Cabra.