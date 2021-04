El Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos La Silera dedican la Fiesta de la Cruz a la literatura española

La Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Montilla, junto con la Asociación de Vecinos de La Silera, ponen en marcha hoy el programa de actividades diseñado de cara a la celebración del Día de la Cruz 2021, que se prolongará hasta el domingo 2 de mayo, que en esta ocasión estará dedicada a la literatura española y ha adaptado sus propuestas a todas las limitaciones originadas por la situación sanitaria.Si bien la Fiesta de la Cruz 2021 no permitirá disfrutar del tradicional concurso de cruces infantiles, o las citas musicales en el Llanete de la Cruz, el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos La Silera mantienen intactas algunas de las propuestas tradicionales, como el Concurso de Fachadas, Rejas y Balcones.“No queremos dejar atrás esa tradición festiva y, de la mano de la Asociación de Vecina de La Silera, que ellos llevan como siempre la coordinación de la actividad, se pone en marcha el concurso", subrayó la concejala de Cultura, Soledad Raya.De este modo, el jurado valorará durante el fin de semana el embellecimiento y ornamentación de las fachadas, rejas y balcones, además de los rincones singulares del barrio de La Cruz, haciendo cómplices a los ciudadanos y ciudadanas de su cuidado y revalorización para potenciar su atractivo turístico, así como representar el aspecto artístico y el carácter tradicional.En esta edición, el Consistorio establece tres premios de 150, 100 y 75 euros para las fachadas, así como otros de 250, 200 y 150 euros para las rejas y balcones, contando en este caso además con cuatro accésit de 75 euros.Asimismo, también se ha puesto en marcha un Concurso Infantil de Dibujo, cuyos objetivos se centran en difundir y hacer partícipes a los niños de las tradiciones y festejos del municipio. Podrán participar niños y niñas de hasta 15 años en las cuatro categorías establecidas.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

"La Fiesta de la Cruz es una fiesta participativa y jovial, y las circunstancias no lo permiten, entonces no queríamos hacer una no Fiesta de la Cruz. Con estas actividades se pretende que la gente, desde sus casas, plasmen los sentimientos que tienen hacia la fiesta”, indicó, por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos La Silera, José Aguilar.