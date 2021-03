USTEA denuncia la existencia de cuatro vacantes en el personal laboral de los centros educativos de Montilla

La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) ha celebrado hoy una concentración a las puertas de la Escuela Infantil (EI) Ana Ximénez de Montilla para denunciar la situación de "abandono y maltrato" que existe a la educación pública por parte de la Junta de Andalucía por no cubrir las vacantes existentes en sus plantillas, dificultando el correcto funcionamiento de los centros.En concreto, en el caso de la localidad de la Campiña cordobesa, USTEA ha señalado que existen desde hace meses –e incluso más de un año en algunos casos– cuatro puestos de trabajo de personal laboral sin cubrir en las EI Las Viñas y Ana Ximénez, así como en el Conservatorio Elemental de Montilla "Luis Bedmar Encinas".Desde el sindicato apuntan que estas vacantes están generando una situación "insostenible" en el correcto funcionamiento de los diferentes centros "en un contexto tan delicado como el actual, en plena pandemia por el coronavirus".

"En Montilla no se han cubierto desde hace meses las vacantes que existen entre el personal de limpieza y técnicos de Educación Infantil de estos centros, lo que demuestra un total maltrato y abandono que sufre este sector de empleados públicos por parte de la Administración", ha explicado Francisco Sotillo, delegado sindical de USTEA en Córdoba.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

Unas vacantes que, como ha señalado Sotillo, están siendo cubiertas por el resto de los trabajadores "dado que se tratan de puestos esenciales", especialmente en un momento en el que "es fundamental ofrecer medidas de seguridad e higiene"."Los centros se encuentran sin recursos materiales y humanos suficientes que permitan llevar a cabo los diferentes protocolos, normativa e instrucciones implantados desde el comienzo de la pandemia", critican desde USTEA, a la vez que reclaman la cesión de la delegada territorial de Educación, Inmaculada Troncoso, "por no cumplir con su deber de mantener la seguridad en sus centros de gestión directa".Unas demandas que, además, han sido admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo Andaluz, a la vez que USTEA ha denunciado esta situación ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba pues la situación de los centros afectados en Montilla "se expande por toda la provincia, donde existen más de 150 plazas vacantes sin cubrir"."USTEA ha hecho y hará todo lo posible para que se agilicen estas sustituciones", ha subrayado el delegado sindical, quien ha recordado que desde Educación se anunció el pasado mes de diciembre un plan de choque para dar respuesta a estas vacantes a partir del segundo trimestre "y en la actualidad no se ha hecho nada".En el caso del Conservatorio Elemental "Luis Bedmar Encinas", se registra una vacante entre el personal de limpieza por la jubilación de la única trabajadora del servicio desde el pasado mes de noviembre, lo que ha obligado a los docentes, junto al personal de limpieza de refuerzo covid, a cubrir con las labores de limpieza e higiene de las instalaciones.Por su parte, en la Escuela Infantil "Las Viñas" se exige la cobertura del puesto de apoyo de técnico superior de Educación Infantil, donde se registró una jubilación el pasado mes de noviembre, además de una persona entre el personal de limpieza desde el mes de septiembre. Finalmente, en el caso de la EI "Ana Ximénez" no se ha cubierto la vacante de técnico superior de Educación Infantil registrada por jubilación desde principio de 2020.