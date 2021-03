Montilla vive su segundo Sábado de Pasión sin disfrutar de la representación dramática de la Semana Santa

Trabajo todo el año

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado año obligó, por primera vez en su historia, a suspender la Representación Dramática de La Pasión en Montilla. Por segundo año consecutivo la localidad no podrá disfrutar en la tarde de hoy, Sábado de Pasión, de la puesta en escena de la vida de Jesús de la mano de los más de 500 miembros que forman parte de esta representación cultural que, pese a todo, confía en poder disfrutar de nuevo de esta cita el próximo año.Antonio Jesús Castilla, presidente de la Asociación Cultural "La Pasión", reconoce que vivir un segundo Sábado de Pasión sin poder pisar la pista del Pabellón Municipal de Deportes –escenario donde cada año tienen lugar dos pases de este espectáculo cultural– "es una situación difícil de asumir"."Desde el año 1992 La Pasión se ha representado cada Sábado de Pasión, ininterrumpidamente, y para nosotros es muy triste que de nuevo no podamos llevarla a cabo", explicó Castilla que, además, destacó que las restricciones impuestas con motivo de la pandemia "no permite reencontrarnos con la familia que formamos parte de esta asociación, de la que muchos de sus miembros viven fuera de Montilla".En este sentido, desde el colectivo cultural apuntan que, si bien de nuevo será una Semana Santa dura para todos aquellos que viven de forma especial esta celebración, en el caso de este colectivo "lo es aún más porque, a diferencia de las hermandades, no contamos con otros actos que nos permitan tener esas actividades propias de estas fechas, como cultos y otras actividades".Una pequeña espina que, a diferencia de la pasada Semana Santa, podrán quitarse con la celebración de una eucaristía para todos los miembros de la asociación que deseen participar. "Todos los años, antes de la representación, celebrábamos una eucaristía en el pabellón. Este año lo haremos a las 19.00 de la tarde en la Basílica de San Juan de Ávila", apuntó el presidente.Con todo, la asociación sigue trabajando de cara a la Semana Santa de 2022 pues, la gran puesta en escena que supone esta representación, "es un trabajo continuo de todo un año". Así, junto a las mejoras realizadas en el año 2019 –en las que se incluían nuevos textos con la voz de José Antonio Luque, santo y seña del programa radiofónicode Canal Sur, junto a una nueva iluminación y un renovado decorado–, este proyecto aspira a incluir nuevas escenas en el futuro."Se está trabajando en nuevos textos para incluir nuevas escenas, como La Despedida, y que supondrá la primera vez que se pueda escuchar a la Virgen María", adelantó Castilla, quien destacó también los esfuerzos que se viene realizando para la duplicidad de los personajes principales, además de seguir innovando en aspectos como el sonido o la tramoya.En sus orígenes, la Representación Dramática de La Pasión comenzó ciñéndose aescrita por el jesuita José Julio Martínez. Con todo, el texto ha ido evolucionando hasta el punto de que el 90 por ciento del guión es original. A su vez, muchas de las escenas –como la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, la Santa Cena o el Prendimiento del Señor– evocan en su escenografía las estaciones de penitencia de las propias cofradías, guardando un innegable parecido con la Semana Santa montillana.