Miradas de complicidad

Montilla C.F. 2--0 Aroche C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F. / LA PREFERENTE

El Montilla C.F. volvió a disfrutar de su afición, meses después, en el Estadio Municipal. En la última jornada de la fase regular, los hombres de Jesús Fernández pudieron brindar a la grada un merecido triunfo por dos tantos a cero ante el Aroche C.F. El choque comenzó con el mismo once inicial de semanas anteriores en el bando vinícola. Por el lado arucitano, Jaime Díaz realizó varias modificaciones en su once inicial, destacando la vuelta al once inicial de David López y la titularidad de Zaranda.Con esta perspectiva, el encuentro comenzó con un Montilla valiente desde el inicio, buscando presionar la salida de balón de su rival. Los primeros minutos fueron de claro dominio local, teniendo Nacho la primera oportunidad para los auriverdes al rematar sin fortuna un centro de Adri Delgado. Instantes después, una falta al interior del área era rematada por encima del larguero por Pedro Caballero.Esta presencia en ataque de los vinícolas trajo su recompensa, y a los 20 minutos de juego, llegó el uno a cero. Adri Delgado recogió el esférico, visualizó la entrada de Nacho entre la defensa y calibró un pase medido a su compañero para que, en el mano a mano, Nacho mandara el balón al fondo de las mallas con un disparo por bajo.El tanto trajo una gran satisfacción al público presente en el feudo vinícola. Con el marcador a favor, el Montilla vio como su rival no quiso perder la cara a la contienda y cinco minutos después, a punto estuvo de llegar el empate. Un córner favorable a los onubenses acabó envenenándose dentro del área y Kim, en el área chica, no vio portería con todo a favor. No obstante, fue la primera y única ocasión de los visitantes en toda la primera parte.De ahí al descanso, el conjunto auriverde controló todas las líneas del campo, mostrando mucha seriedad en su juego e incluso tuvo una clara oportunidad de cara a portería. Jorge realizó un pase en profundidad a Nacho que el atacante no pudo aprovechar, blocando el guardameta visitante la acción. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, Álex de la Cruz sumó una nueva ocasión para los montillanos en un robo dentro del área que finalizó con un pase atrás que despejó con dificultades Diego, cancerbero foráneo. El Montilla no daba opción a un Aroche que, a pesar de intentarlo, no terminó de conectar su juego de ataque con la contundencia necesaria ante una brillante defensa vinícola.Los minutos pasaban, el cuadro vinícola tenía el control de la situación y Adri Delgado, tras estrellar un balón en el larguero al lanzamiento de una falta, volvió a sacar su calidad a los 62 minutos. Un córner desde el lateral izquierdo lo puso Adri Delgado a la perfección al corazón del área para el remate cruzado de Pedro Caballero al que Gonzalo no pudo hacer nada. Un gol de bella factura que ampliaba la ventaja local. Caballero, con este tanto, sumó su segunda diana consecutiva en liga, tras la obtenida en Isla Cristina la pasada jornada.Con un paisaje despejado para los montillanos, Jesús Fernández comenzó a mover el banquillo dando minutos a jugadores de refresco que, para satisfacción del cuerpo técnico, dieron un rendimiento idéntico al de sus compañeros que partían de inicio. Firmeza atrás, control de la medular, juego combinativo y fluidez en ataque.Una mezcla de sensaciones positivas que, semana tras semana, ha llevado al Montilla al lugar de privilegio que ocupa actualmente. Ya en la recta final, José Carraña disfrutó de un mano a mano que Gonzalo blocó. Con la doble ventaja en el marcador y con una solvencia digna de mención, el Montilla alcanzó el triunfo final, recibiendo una merecida ovación de su parroquia.A partir de este momento, y con la permanencia alcanzada, llega la parte más bonita del año. El Montilla C.F. comenzará la lucha por el salto de categoría junto a 7 equipos (A.D. Cartaya, Atco. Espeleño, U.D. Tomares, Chiclana C.F., C.D. Guadalcacín, Peña Deportiva Rociera de Dos Hermanas y U.P. Viso). El plantel de Jesús Fernández arrastra a esta Fase de Ascenso los puntos, goles a favor y goles en contra obtenidos en la fase regular, por lo tanto, comenzará con ventaja con respecto a otros rivales.Concretamente, los montillanos iniciarán esta parte de la temporada en segunda posición. Las plazas que dan derecho al ascenso son tres, salvo ascenso por arriba de la A.D. Ceuta de Tercera a Segunda División “B”, suceso que provocaría la reducción a solo dos plazas.Otro dato para destacar es que el Montilla jugará ocho partidos en los próximos meses. Se enfrentará a Tomares, Chiclana, Guadalcacín y Peña Deportiva Rociera, tanto en el Estadio Municipal como en los feudos de estos equipos, evitando volver a medirse a los conjuntos que provienen de su subgrupo (Cartaya, Espeleño y Viso). Por lo tanto, ocho citas separan al equipo auriverde del cielo… ¡Qué comience el espectáculo!José Rodríguez, Antonio Luque, Pedro Caballero, Soto, Nacho, Maleno, Alfonso Carraña, Jorge, Adri Delgado, Juan Gordón y Álex de la Cruz. También jugaron: Santi Vázquez, José Carraña, Jesús Robles, Chechu García, Javi Ruiz y Ángel García.Gonzalo, David López, Pablo Oliveira, Kim, Valle, Manuel María, Lucho, Emma, Zaranda, Isaac y Souto. También jugaron: Antonio Pablos, Nico y Óscar.Nacho (m. 20);Pedro Caballero (m. 62).Bueso Jiménez, José Antonio (Málaga). Amonestó por parte local a Chechu García, Adri Delgado y Álex de la Cruz. En el bando visitante, los amonestados eran Kim, Isaac y Pachón, este último estando en el banquillo.Partido correspondiente a la decimoctava jornada del Subgrupo A, del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.