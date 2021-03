La Diputación pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación internacional

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Delegación de Cooperación de la Diputación de Córdoba ha abierto hasta el próximo 29 de marzo el plazo para presentar solicitudes a su convocatoria de cooperación internacional 2021, que este año cuenta con un presupuesto de 900.000 euros y financiará proyectos dentro de tres modalidades diferentes con el objetivo de apoyar proyectos de carácter humanitario, así como aquellos promovidos por organizaciones no gubernamentales o ayuntamientos de la provincia.Según el responsable del área, Ramón Hernández, “la modalidad I va dirigida a proyectos de desarrollo impulsados por organizaciones no gubernamentales, la II es para proyectos de acción humanitaria y derechos humanos de organizaciones no gubernamentales y la III engloba iniciativas de cooperación internacional de los ayuntamientos de la provincia”.La modalidad I, dotada con 500.000 euros, está prevista para apoyar proyectos de cooperación al desarrollo llevados a cabo por oenegés en países empobrecidos. La cuantía máxima que se podrá solicitar en esta modalidad serán 41.500 euros.El delegado de Cooperación ha explicado que “son intervenciones concretas en países empobrecidos, actividades que permitan mejorar las capacidades de las poblaciones beneficiarias para que puedan definir su propio desarrollo, fortalecer sus estructuras democráticas, avanzar en su gobernabilidad o en su soberanía alimentaria”.La segunda modalidad está dotada con 200.000 euros y va dirigida a financiar actuaciones en países, sobre todo africanos, que en muchos casos por conflicto o desastres tienen mermados los procesos de desarrollo por lo cual tienen más complicado acceder a productos básicos como alimentos o medicamentos. Según Hernández, “es un tipo de ayuda más asistencial basada en ayuda alimentaria y farmacéutica”. En estos casos la cuantía máxima será de 4.000 euros.Además, Hernández ha recordado que “también se engloba en la acción humanitaria la reconstrucción tanto física como social post catástrofes naturales o conflicto. Asimismo, se incluye la promoción y defensa de los derechos de las víctimas y campañas y acciones para defenderlos en caso de vulneración, así como a las personas defensoras de derechos”. La subvención máxima a conceder en este apartado es de 18.000 euros y la oenegé puede presentar un proyecto por modalidad y a un máximo de dos modalidades.Por último, la modalidad III cuenta con una financiación de 200.000 euros y está dirigida a proyectos de cooperación internacional impulsados por los ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Sólo podrá presentarse un proyecto por ayuntamiento y lo podrá hacer en solitario o en coordinación con otros ayuntamientos. La cuantía máxima que se podrá conceder a un ayuntamiento en solitario es de 7.500 euros, si lo presentan dos será de 6.000 euros por cada uno y a partir de tres será de 5.000 euros a cada uno, hasta un máximo de 50.000 euros por proyecto conjunto.En esta modalidad no hay prioridades geográficas y la prioridad sectorial va dirigida sobre todo al fortalecimiento institucional de las entidades locales de los países con los que se trabaja. También al desarrollo económico local y rural de sus territorios.Finalmente, el también delegado de Memoria Democrática ha señalado que “la presentación conjunta de varios ayuntamientos es preferente, al favorecer relaciones territoriales continuadas en el tiempo y tener mayor impacto”. A este respecto, ha destacado que “cada vez hay mayor participación por su parte, gracias a la celebración de los encuentros provinciales, que este año serán virtuales y que nos permiten reunirnos en torno a estos proyectos conjuntos”.