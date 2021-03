Embajadores #Remontamos (13) - Miguel Ruz Priego

Miguel Ruz Priego se ha convertido, tras más de 40 años de trayectoria, en un reputado profesional dentro del mundo de la moda, la peluquería, la imagen y el estilismo. Este referente nacional se convierte en nuevo embajador del, una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.Comenzó su andadura en Montilla con tan solo 17 años, pero quiso expandir nuevas metas y decidió trasladarse a la capital cordobesa para abrir su propio centro de peluquería, que lleva su nombre. Concibe su profesión como un arte y, gracias a su técnica, ha conseguido labrarse su marca personal en este peliagudo sector. Este prestigio le ha valido para amasar una clientela muy asentada entre la que se encuentran numerosas personas conocidas, incluso internacionalmente, que nuestro embajador tiene a bien respetar su intimidad.Ha participado en varias campañas de marcas de ropa tan importantes como Silbon o Díscolo. Apasionado por la decoración, asegura que una buena imagen ayuda a afrontar la vida de otra manera porque “sentirse a gusto contigo mismo es una fortaleza”. Su éxito se basa en eso, ser uno mismo, ser constante, actuar siempre con respeto y honradez, y estar a la altura del cliente procediendo de manera profesional y ofreciendo resultados de calidad.A pesar del éxito y establecer su residencia en Córdoba capital desde hace años, Miguel Ruz nunca ha olvidado su pueblo natal, sintiendo una gran honra y llevando su nombre allá por donde va. Es por eso que uno de sus caprichos cuando pasa por aquí es perderse entre sus calles.Admite que la situación actual es complicada pero que nunca hay que bajar la guardia, “ser fuertes y optimistas son las claves para superar cualquier adversidad”. Por eso sus retos a futuro no han cambiado a lo largo del tiempo, no se plantea vivir sin el arte que le acompaña y ese horizonte no es otro que seguir trabajando o como él lo concibe y lo describe, “seguir disfrutando de su hobby”.