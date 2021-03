Ciudadanos aboga por crear una "feria permanente" como medida de apoyo al sector por la crisis del covid

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Montilla llevará a la próxima sesión plenaria una moción dirigida a la puesta en marcha de una "feria permanente" en el municipio que permita dar una salida a los autónomos y pymes de un sector "fuertemente golpeado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus". Asimismo, a través de esta iniciativa, la formación naranja pretende "impulsar la actividad económica de Montilla como localidad atractiva y referente en la comarca".El portavoz municipal de Ciudadanos, Sergio Urbano, explicó que la propuesta ha sido desarrollada por el grupo de Ciudadanos en Lucena junto a la Asociación de Feriantes de Córdoba con el objetivo "de apoyar a un sector muy afectado por esta crisis y que es el sustento de más de 400 familias en Córdoba, además de los puestos de empleo que genera". "Al tratarse de empresas de carácter eminentemente familiar, la mayoría no figuran como empleados por cuenta ajena, lo que les excluye de cualquier solicitud de ayuda", recordó."Las restricciones y el confinamiento no les permitió trabajar en 2020 y, por lo que podemos vislumbrar, tampoco habrá eventos en 2021. Por eso, esta medida permitiría ofrecer una salida a un sector muy castigado", señaló Urbano, quien indicó que el diseño de un recinto fijo aseguraría, asimismo, que se cumplan con todas las medidas de prevención vigentes en cada momento.En este sentido, desde la formación naranja señalaron que dicha "feria permanente" no tendría por qué ubicarse en el recinto ferial de Montilla, para favorecer su uso para otras actividades, "si bien existen muchos espacios que permitirían cumplir con las características necesarias".Asimismo, la moción presentada por Ciudadanos Montilla plantea una modificación de la tasa de uso del suelo público para las atracciones de feria, artesanía y restauración, con una bonificación del 99 por ciento durante la celebración de dicha feria "permanente" por el periodo de tiempo consensuado.Por otro lado, Ciudadanos aboga por instar a la Junta para que solicite al Gobierno una prestación extraordinaria para el sector de feriantes y comercio ambulante, además de plantear una reducción del IVA para actividades turísticas y lúdicas a un tipo superreducido del 4 por ciento, y no el 10 por ciento actual.