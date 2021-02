Un susurro en la tormenta

Se encontraba el Montilla C.F. en horas bajas, inmerso en una racha negativa de resultados y sensaciones que distaba mucho del excelente primer tramo de temporada. Una tempestad apagada en la matinal del domingo a base de trabajo, sacrificio y mentalidad ganadora. En un partido lleno de virtudes para los montillanos, el cuadro de Jesús Fernández obtuvo el triunfo por cuatro tantos a uno ante un rival directo como el Atlético Onubense.Comenzó el partido con novedades en los vinícolas. Antonio Luque, Soto, José Carraña y Juan Gordón entraron en el once inicial ante el Atlético Onubense, produciéndose así varios cambios con respecto al último partido de los auriverdes. Por parte visitante, el nuevo entrenador albiazul, José Antonio Rodríguez 'Chato', incorporó al once inicial a Iván y Álex Limón, supliendo así las bajas con las que contaba para este choque.Con esta perspectiva, el encuentro mostró un inicio intenso por parte local, buscando la portería rival desde la primera jugada. A los pocos segundos de partido, una jugada combinativa entre Adri Delgado, José Carraña, Nacho, Juan Gordón y Jorge, finalizó con un disparo de este último al que David Gil, de puños, respondió para evitar mayores consecuencias. Tras esta oportunidad, el Montilla continuó presionando a un filial recreativista que buscaba, en todo momento, salir con la pelota jugada desde atrás. Esta situación benefició a los auriverdes que, con una presión alta, dificultó la elaboración de juego de los onubenses.Pese a ello, el filial recreativista tuvo paciencia y poco a poco alejó a los montillanos de su área. Varias jugadas a balón parado metieron en el partido al cuadro visitante, no obstante, fue una situación efímera. Los vinícolas volvían a tomar el control del esférico y fruto de ello, llegó el uno a cero. Una jugada individual de Jorge facilitó un pase en corto sobre Adri Delgado, realizando Delgado un disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra de la meta defendida por David Gil. Un gol de bella factura que trajo una inmensa felicidad en el banquillo local. Corría el minuto 18 de juego.No bajó los brazos el conjunto montillano, sabedor de la calidad del filial recreativista. La actitud era fundamental, aprovechando cualquier resquicio dejado por los hombres de José Antonio Rodríguez para llevar peligro sobre la portería foránea y poder ampliar el marcador. La contienda avanzó con buenas sensaciones para el Montilla, mientras el Atlético Onubense no era capaz de acomodarse en la partida. Sin embargo, un mal entendimiento entre José Rodríguez y la defensa trajo una mala salida del cancerbero, quedándose un balón suelto que disparó con la puntera el atacante recreativista Pablo, su remate se marchó rozando el poste.Esta primera ocasión para los visitantes no amedrentó al plantel de Jesús Fernández, que siguió insistiendo por las bandas y con un juego veloz en las transiciones. En una de estas jugadas, Nacho cayó dentro del área, simulando dicha caída a instancias del colegiado. La acción, pese a las protestas, quedo en amonestación para el atacante astigitano.Instantes después, la enésima presión a la salida de balón recreativista provocó un robo de balón de Juan Gordón que el atacante pontanés, tras regatear a un rival, mandó al fondo de las mallas con un disparo por bajo. Era el dos a cero a los treinta minutos de juego.De ahí al descanso, firmeza defensiva de los auriverdes ante los intentos albiazules por entrar en el partido. De igual modo, el Montilla no dejó de mirar a portería, realizando Juan Gordón un disparo al palo cruzado que blocó con una buena estirada el guardameta. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con una ventaja de dos goles para el cuadro local.Tras el paso por vestuarios, la dinámica en el inicio era un calco del primer acto. El Montilla siguió con dinamismo en juego, dificultando la conexión defensa-medular del Atlético Onubense y mostrando peligro en las jugadas de ataque. Por parte albiazul, la calidad individual de los jóvenes recreativistas permitía rondar el área local en contadas ocasiones, siendo demasiado débiles sus intentos.Con esta perspectiva, se llegó a los 53 minutos de juego, momento en el que un centro de Adri Delgado al área fue rematado por José Carraña en el segundo palo, impactando el esférico en el brazo de Álvaro. A pesar de la claridad de la jugada, el colegiado no observó la infracción. Sí señaló el colegiado penalti en contra del Montilla a los 63 minutos de juego, en un derribo dentro del área sobre Lado. El pichichi de la categoría, Pablo, ejecutó la pena máxima, anotando el gol para los suyos tras parar en hasta dos ocasiones el esférico José Rodríguez ante un primer lanzamiento de Pablo y posterior rechace, no obstante, un segundo rechace si fue capaz de mandarlo a la red el jugador recreativista.Nada más sacar de centro, el Montilla cogió desprevenido a su rival y un pase de Nacho dejó a Jorge dentro del área, picando el atacante vinícola el esférico ante la salida del guardameta, Iván, en línea de gol, despejó cuando todo hacía indicar que podía ser el tercero para los montillanos. La jugada continuó y el esférico concluyó en saque de esquina tras un disparo de Maleno que despejó con dificultades el guardameta.Esta ocasión hizo ver a los montillanos la necesidad de continuar cercando la meta albiazul, sobre todo, observándose los espacios que dejaban los onubenses en la retaguardia. Con todo ello, los visitantes daban muestras de querer voltear la situación, teniendo varios momentos de superioridad en la zona de tres cuartos de campo. Aún así, todo su ímpetu quedó noqueado a los 75 minutos de juego.