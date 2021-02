La AECC alerta de los efectos de la pandemia del covid en la detección precoz y tratamiento del cáncer

Ante la imposibilidad de celebrar ninguna actividad dadas las limitaciones establecidas por la covid-19, la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Montilla ha querido conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer dando a conocer la petición de esta entidad para la puesta en marcha de un, "para que pacientes y familiares puedan hacer frente a la enfermedad en igualdad de condiciones".La propuesta, presentada durante la celebración del X Foro Contra el Cáncer, pretende eliminar las inequidades y desigualdades a los que se enfrentan los enfermos de cáncer a lo largo de todo el territorio español. En este sentido, Ramón Reyes, presidente de la AECC, ha señalado que "por desgracia, el cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer”.

"Lo que ha hecho esta pandemia ha sido agravar una situación ya de por sí vulnerable donde el cáncer, la otra pandemia silenciosa, provoca un impacto en toda la familia a nivel psicológico, económico, social, y laboral”, ha recordado.



Así, desde AECC subrayan que la pandemia ha agravado una situación de vulnerabilidad previa que ya venían viviendo muchas personas con cáncer pues, en España, "no todas las personas tienen las mismas probabilidades de enfrentarse al cáncer tanto en su prevención, como en acceso a tratamientos o a los resultados de investigación".



En concreto, el estudio Impacto de la pandemia en personas afectadas por cáncer en España realizado por la AECC revela el "mazazo" que supone para los pacientes con cáncer que sufren las dos pandemias: de la que se habla (COVID) y de la silenciosa que es el cáncer.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

En este sentido, el estudio refleja que durante la primera ola, 1 de cada 5 pacientes no se ha diagnosticado o se ha diagnosticado tarde, con lo que esto supone para la supervivencia. "Y en esta tercera ola la situación de emergencia en cáncer apenas ha mejorado", recuerdan desde AECC.Por todo ello, desde AECC reclama uncon el objetivo de que toda la población tenga la misma facilidad en la toma de decisiones saludables para evitar hasta el 50 por ciento de los casos de cáncer; el acceso a los programas de cribado de cáncer sea el mismo, independientemente de su lugar de residencia; y que las personas con cáncer puedan afrontar el miedo y disminuir la sensación de soledad no deseada, y que pacientes y familiares puedan acceder a tratamiento psicológico especializado.Asimismo, se demanda que el cáncer no provoque pobreza en las personas con cáncer más vulnerables; nadie se quede sin diagnosticar como consecuencia de cualquier tipo de crisis; o que toda la población con cáncer tenga las mismas posibilidades de acceso a los resultados de investigación sobre la enfermedad.