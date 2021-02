Montilla apuesta por el aprovechamiento de su suelo no urbanizable para favorecer la actividad económica

La medida, recogida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), permitirá que los propietarios de terrenos catalogados como no urbanizables puedan hacer un "uso excepcional" de los mismos para el desarrollo de una actividad económica que no sea el aprovechamiento primario, con especial atención a aquellas propuestas relacionadas con el aprovechamiento del entorno rural desde el punto de vista turístico, "un sector que aún tiene mucho que explotar". El Ayuntamiento de Montilla favorecerá el aprovechamiento "excepcional" de suelo no urbanizable para el desarrollo de actividades empresariales con el objetivo de favorecer la llegada de nuevas empresas al municipio, además de impulsar el desarrollo del entorno rural de la localidad. El acuerdo, apoyado por unanimidad del Pleno del Consistorio montillano, pretende dar respuesta a la falta de suelo industrial de la que adolece la ciudad.La medida, recogida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), permitirá que los propietarios de terrenos catalogados como no urbanizables puedan hacer un "uso excepcional" de los mismos para el desarrollo de una actividad económica que no sea el aprovechamiento primario, con especial atención a aquellas propuestas relacionadas con el aprovechamiento del entorno rural desde el punto de vista turístico, "un sector que aún tiene mucho que explotar".





"Lo que se pretende es dar alternativas económicas a esas parcelas más allá de la explotación agrícola y para ello se establece una prestación compensatoria para que a las empresas les sea más fácil su desarrollo económico", detalló la teniente de alcalde de Presidencia, Hacienda y Organización Interior, Ana Rodríguez, sobre la modificación de la ordenanza reguladora aprobada anoche en la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero.



Una modificación apoyada por todos los grupos municipales del Consistorio montillano, al entender que las prestaciones compensatorias acordadas favorecerá la llegada de nuevas actividades económicas "al facilitarle la implantación y reducir la carga económica que ello conlleva". Asimismo, y como apuntaron los portavoces de los grupos Ciudadanos, IU y PP, la implantación en suelo no urbanizable permitirá dar respuesta a la falta de suelo industrial de la que adolece Montilla, aún a la espera del desarrollo del futuro polígono de Picos de El Cigarral.



En este sentido, desde el PP, el concejal Francisco Delgado señaló que, si bien esta medida es "una solución buena para crear un entorno fiscal favorable" para que las empresas tengan más fácil implantarse en Montilla, reclamó continuar trabajando en otras medidas como la futura conexión con la autovía A-45 a Málaga "porque también es un elemento de atracción".



Un proyecto para el que, como señaló el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, se ha elevado la petición al Ministerio de Fomento de cara a iniciar el estudio previo para hacer posible dicha conexión, una demanda histórica para la que se trabaja de forma conjunta con el Ayuntamiento de Montalbán. "Es un proyecto trascendental para revitalizar el polígono industrial Llanos de Jarata y el desarrollo de todo el suelo industrial que existe en esta zona", apuntó Llamas.



Reglamento para las asociaciones



La Concejalía de Participación Ciudadana trasladó anoche al Pleno Municipal el borrador del reglamento diseñado con el objetivo de establecer el cronograma anual de actividades en espacios y edificios públicos en los que se requiere el apoyo o colaboración por parte del Ayuntamiento. Con ello, el Consistorio pretende mejorar la gestión de los recursos municipales disponibles y favorecer una mejor gestión de la programación y de los recursos municipales.



De esta forma, este futuro reglamento –que se pretende continuar trabajando junto a los colectivos montillanos– trata de organizar los servicios complementarios a la organización de actividades, que van desde la contratación de suministros eléctricos, agua, equipos de sonido o informáticos, hasta la instalación de vallas, escenarios, carpas, papeleras o contenedores, la regulación del tráfico o, incluso, el apoyo de personal técnico municipal.



Una propuesta que, si bien contó con el apoyo de los grupos municipales de Ciudadanos e Izquierda Unida al considerar que se trata de una buena herramienta para una mejor gestión y aprovechamiento de los recursos municipales, contó con la abstención del PP que, si bien mostró su apoyo al objetivo del reglamento, consideró que el mismo no es eficaz al agravar la carga administrativa para las asociaciones y para el propio Ayuntamiento, "por lo que no será operativo".