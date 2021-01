Unas 300 personas y 80 establecimientos participan en los concursos navideños impulsados por el Consistorio

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Montilla, a través de las Concejalías de Comercio y Desarrollo Local, ha dado a conocer los datos de participación registrados en los diferentes concursos e iniciativas puestos en marcha en el marco de la campaña de Navidad 2020-21, desarrollada desde mediados de diciembre y hasta comienzos del mes de enero, y que han conseguido atraer a cerca de 300 personas y 80 establecimientos.Una de las iniciativas más novedosas de este año, surgida a consecuencia de las limitaciones obligadas por el estado de alarma frente a la pandemia sanitaria del covid-19, ha sido el juego virtual’, una actividad que ha perseguido incentivar la participación de toda la ciudadanía, tanto en las actividades culturales como en los comercios y hostelería de la localidad.Para ello, los participantes debían superar hasta cinco prueba, consumiendo en establecimientos locales, asistiendo a los eventos del Ayuntamiento y visitando los enclaves turísticos, para participar en un sorteo de 1.750 euros para consumir en el comercio local. Finalmente, entre los cerca de 300 jugadores, el primer premio de 1.000 euros ha sido para Auxiliadora Martos Delgado; Carmen Córdoba Luque, ha sido premiada con 500 euros; y Mª Ángeles Salas Jiménez, con 250 euros."Teníamos el objetivo de no perder esa ilusión de la ciudadanía y dar ese empujón necesario tanto a niños como a otros colectivos, y por otro lado, ese apoyo que necesitaban sectores tan importantes en la economía montillana como son la hostelería, el comercio y las empresas turísticas, tres sectores que se han visto golpeados por la crisis del covid-19", destacó el delegado de Desarrollo Local, Manuel Carmona, sobre esta primera experiencia de un juego virtual en la ciudad.En lo referente a los otros tres concursos de la campaña, Manuel Carmona detalló que se han inscrito 60 comercios en el concurso de escaparates, 10 restaurantes en la tapa navideña y otras 10 empresas más en el concurso de redes sociales, como parte de la “apuesta por la digitalización y que va a ser escenario de presente y futuro para el tejido empresarial".Finalmente, Narciso Ruiz, técnico de Comercio, subrayó que son datos "bastante optimistas" y destacó la implicación de los comercios de Montilla, poniendo como ejemplo el concurso de escaparates, “donde otros años han participado entre 20 y 25 comercios, una participación que se ve incrementada por los 250 euros del premioa la participación, y que ha servido para ayudar a los comercios en estos momentos".Sobre el concurso de las tapas navideñas, señaló que "ha sido un concurso innovador y con una gran calidad de restaurantes que tiene Montilla, al tiempo no queríamos dejar atrás a las empresas que no podían participar en ninguno de esos dos concursos, y por eso sacamos el de las redes sociales".En concreto, los premios de estos concursos navideños han recaído en Muebles Espejo, en la categoría de escaparatismo clásico; y Mombebé, como escaparate sostenible. En la categoría de redes sociales, los galardones han recaído en Reset Informática y Electrónica como mejor perfil de Instagram; Come&Pizza, como perfil de Facebook; y Doncopymon, en Linkedin. Finalmente, en la categoría de tapas los premios han recaído en Come&Pizza, como tapa navideña innovadora; Las Camachas, tapa navideña tradicional;