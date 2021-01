Sus Majestades de Oriente recorrerán todos los barrios de Montilla para emocionar a grandes y pequeños

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla se prepara para acoger esta tarde la visita de Sus Majestades de Oriente que, fieles a su cita con los montillanos, protagonizarán un "sorprendente" pasacalles por la ciudad con el objetivo emocionar a grandes y pequeños, en una Navidad marcada por las limitaciones obligadas por la pandemia sanitaria por el coronavirus. A partir de las 17.00 de la tarde los Reyes Magos prevén iniciar un recorrido de más de 14 kilómetros por la localidad con el objetivo de llegar a todos los barrios de la ciudad.El recorrido comenzará en Envidarte para, posteriormente, trasladarse por toda Montilla en un trayecto sinuoso por sus diferentes calles. Así, la comitiva recorrerá la avenida José Padillo, Avenida de Andalucía, calle Perú, Conde de la Cortina, Platero Alonso de Luque, avenida de la Constitución, calle Maestra Penagos, Inca Garcilaso, Maestro García Fernández, Juan de la O, Juan Álvarez Osorio y Barriau, Fuente de la Higuera, Ronda del Canillo y avenida de Italia.Tras ello, el pasacalles se centrará en la barriada de El Molinillo y La Silera, recorriendo la avenida del Marqués de la Vega de Armijo, Santa María, Poeta Miguel Hernández, Emigrantes, Pedro Jiménez, plaza de los Poetas, Luis Braille, Bartolomé Polo Raigón, avenida del Marqués de la Vega de Armijo, calle Feria, Llano de Palacio, Paseo de Cervantes, y Pozo Dulce.Al alcanzar la zona centro, el cortejo recorrerá la calle Enfermería, San Francisco Solano, Fuente Álamo, Ancha, Las Prietas, Burgueños, Fuente Álamo, Médico Cabello, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, calle Escuelas, San Juan de Ávila y Plaza de la Rosa, Corredera, Dámaso Delgado, Altillos y Zarzuela Baja.Desde Ronda de Curtidores, Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán el recorrido de vuelta por Ronda de Curtidores, Avenida de Andalucía, calle Vendimia, Lepanto, avenida Boucau, Alcalde Ortiz Sánchez, avenida María Auxiliadora, calle Asunción de Alvear, Virgen de las Viñas, Plaza de la Aurora, Avenida de Andalucía, calle Manolete, Conde de la Cortina, Alcalde Manuel Sánchez Ruiz y Avenida de Andalucía hasta Envidarte."Este año la visita de los Reyes Magos se va a realizar en una cabalgata muy especial que, sin duda, va a sorprender a los más pequeños. Para ello se ha diseñado un recorrido de más de 14 kilómetros por toda la ciudad, no sólo en las calles más céntricas, intentando llegar a todos los rincones que las características de este pasacalles les permitan", explicó la concejala de Cultura y Festejos, Soledad Raya.En este sentido, la edil recordó que a lo largo del pasacalles no se realizará el tradicional lanzamiento de caramelos y regalos en el cumplimiento de las medidas preventivas frente a la pandemia del coronavirus, a la vez que ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que "no se generen aglomeraciones al paso de la cabalgata".Con dicho objetivo, el pasado 22 de diciembre, el Ayuntamiento trasladó a todos los centros educativos de Infantil y Primaria de la ciudad un Buzón Real donde los pequeños pudieron hacer entrega de sus cartas, a la vez que recibieron una bolsa de chucherías y varios regalos.