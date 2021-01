Medio centenar de familias locales se benefician de las ayudas al alquiler impulsadas por la Junta de Andalucía

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Hasta un total de 50 solicitantes de Montilla se beneficiarán de las ayudas al alquiler puestas en marcha por la Junta de Andalucía, que han estado dirigidas a las víctimas de violencia de género, a personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y otras personas especialmente vulnerables. Así, los solicitantes de la localidad han percibido cerca de 147.500 euros.De esta forma, la localidad concentra el 40 por ciento de todas las 125 ayudas concedidas en toda la provincia de Córdoba, según ha destacado la directora del Centro de Servicios Sociales de Montilla, Carmen Galisteo. Así, el importe aprobado en toda Córdoba asciende a 437.197,45 euros, de los cuales 174.462,68 han ido destinados a familias de Montilla."Es necesario destacar el trabajo de gestión y asesoramiento realizado por una de nuestras trabajadoras sociales en el proceso de solicitud de estas ayudas y qye, sin duda, han permitido obtener estos buenos resultados", ha subrayado, por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Lola Casado, quien ha señalado que, en total, 96 familias de la localidad han solicitado estas ayudas de concurrencia no competitiva y han contado con el asesoramiento de esta trabajadora municipal en el marco del programa de intervención familiar.Asimismo, Casado ha explicado que las ayudas al alquiler o el para el pago de suministros como el agua, luz, gas y telefonía –para las que se establecía un máximo de 200 euros al mes– han recibido la cantidad aprobada en un único pago, "y deberán justificarse con las facturas de cada uno de los conceptos beneficiados".Los requisitos tenidos en cuenta para optar a estas ayudas son: ser víctimas de violencia de género, personas sin hogar o en situación de especial vulnerabilidad, ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y que los ingresos brutos en las tres mensualidades anteriores a la solicitud no superasen en 2,50 veces el IPREM (4.033,80 euros en 2020).Además, la vivienda en alquiler debía ser residencia habitual y permanente del solicitante, que no debe ser propietario o usufructuario de inmueble alguno en España (salvo excepciones como la no disponibilidad por causas de separación o divorcio).Los beneficiarios recibirán el cien por cien de la renta mensual con un máximo de 6.000 euros anuales. El máximo será de 500 euros al mes más unos gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos que no deben sobrepasar siempre que lo percibido no supere el cien por cien de la cuota de alquiler.La justificación de la ayuda concedida se presentará en el plazo de un mes a contar desde la finalización del periodo subvencionable. Esta línea de convocatoria, permite la compatibilidad con cualquier otra ayuda de alquiler que viniera percibiendo la persona arrendataria.