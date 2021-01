Di adiós al papel. Ahora puedes llevar los catálogos de supermercados en tu teléfono

Los supermercados se lanzan al terreno digital para hacerte la vida más fácil



¿Qué ventajas aporta el sistema de catálogos digitales?



Internet se ha convertido prácticamente en nuestro segundo hogar., las herramientas digitales han copado todos los frentes de nuestra vida, ofreciendo toda clase de soluciones para tener ventajas que antes eran imposibles. Ventajas que, a día de hoy, pueden incluso cambiar la forma en la que te acercas a cualquier supermercado.No es una exageración en absoluto. Lo que los dispositivos smart y el océano digital han conseguido es algo que afecta hasta a cómo y cuándo vamos al Lidl o a cualquier otro supermercado al que solamos ir para nuestras compras cotidianas., sin embargo, hay otro detalle muy interesante por el que están pujando también los comercios más tradicionales.Y es que,¿Enterarte de todas las ofertas que traen semanalmente sin tener que esperar a que lleguen al buzón de casa? Así es, los supermercados e hipermercados, las tiendas en general, están apostando cada vez más por usar catálogos digitales que puedes encontrar en webs de todo tipo.Existen portales que, de hecho,. Así, para empezar, ahorras espacio en casa al no tener que guardar todos los que llegan al buzón. Para terminar, las tiendas consiguen un mayor alcance y tú también consigues un mayor ahorro con un menor esfuerzo. Una situación peculiar que, sobre todo este 2021, ha crecido y se ha extendido como nunca.Un fenómeno que, en cierto modo, también guarda relación con elque se ha observado en este 2021. El comercio online ha crecido como nunca, al igual que las ventas y las visitas a los portales relacionados con este terreno.que ha provocado la pandemia ha llevado a buscar otros caminos, otras vías para todos los negocios de prácticamente el mundo entero.Porque lo digital ha ganado terreno, como bien ha dejado claroy ese brutal auge en los últimos meses, que no es más que la guinda de una trayectoria que lleva años y años en continuo crecimiento. Y eso. Por esa misma razón, cada vez más supermercados están mirando a este terreno ya no solo para vender, también para hacer las cosas más fáciles a los consumidores.Tampoco hay que obviar el hecho de que hay. Con el teléfono en mano, el usuario puede ver un producto y comparar diferentes tiendas y precios para ver dónde le conviene más comprar. Es algo que ofreceno incluso, ya disponible en forma de app. Algo que se complementa perfectamente con los catálogos digitales que tanto se están extendiendo.La primera gran ventaja que trae consigo esta propuesta es que la tienes a tu alcance cuando quieras. Ahorras espacio físico, puesto que no tienes que guardar ningún papel ni nada por el estilo, y también ahorras tiempo., solo tienes que coger el teléfono y echar un vistazo a lo que ofrecen los diferentes catálogos de tus tiendas habituales.Una forma rápida y directa de, a la vez que puedes comparar con más facilidad lo que ofrecen los diferentes establecimientos. Comodidad, facilidades y rapidez, eso es lo que ofrece este cóctel tan peculiar que ha ido tomando forma a lo largo de 2021 sobre todo.Por otra parte, para los negocios también es una gran ventaja. Para empezar, porque. Solo elaboran el catálogo digital y, sin tener que gastar en impresión ni en distribución, ya pueden llegar a todo el mundo con facilidad. Eso hace que sus ventas también puedan crecer considerablemente, ya que las ofertas son escuchadas por más oídos o, en este caso, vistas por más ojos.Tampoco hay que desdeñar lo que esto supone de cara al medio ambiente.y mayor sostenibilidad. Parece un detalle superfluo, pero, en una época en la que tenemos que cuidar mucho más lo que nos rodea, ideas como esta no hacen más que construir algo positivo para el futuro.En definitiva, es algo que favorece a todas las partes implicadas. Comprarás mejor y más barato, el comercio venderá más y más fácilmente. Y, detrás de todo eso, el planeta también lo agradece. Está claro que