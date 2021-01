Desconcierto ante la cabalgata de Reyes Magos

.

Desconcierto. Esa es la principal reacción que ha generado la decisión del Ayuntamiento de Montilla de no hacer público el recorrido que seguirán mañana los Reyes Magos de Oriente en una cabalgata que estará marcada por las limitaciones derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus y que, a diferencia de años anteriores, no completará el tradicional recorrido entre la avenida de la Constitución y la Plaza de la Rosa."Este año, la visita de los Reyes Magos se va a realizar en una cabalgata muy especial que, sin duda, va a sorprender a los más pequeños", ha explicado la concejala de Cultura y Festejos, Soledad Raya quien, en declaraciones a, ha desvelado que el Consistorio ha diseñado "un recorrido de más de 14 kilómetros por toda la ciudad, no solo por las calles más céntricas, intentando llegar a todos los rincones que permitan las características de este pasacalles"