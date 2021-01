Aviso para navegantes

Montilla C.F.0--3 C.D. Ciudad Jardín

Toca sufrir, y mucho, al Montilla C.F. Los hombres de Jesús Fernández, por tercera jornada consecutiva, no fueron capaces de doblegar a su rival, en este caso, el C.D. Ciudad Jardín, cosechando una dolorosa derrota por cero tantos a tres. Este tropiezo aprieta la pelea por la cuarta plaza, último peldaño con acceso a la fase final por el ascenso.Así, el encuentro comenzó con la triste estampa de una grada vacía, debido a las nuevas medidas adoptadas por el virus covid-19 que han provocado la disputa de todos los partidos sin presencia de aficionados hasta nueva orden. Un estadio vacío y gélido acogió un encuentro para el olvido en el lado vinícola.El Ciudad Jardín, firme en sus ideas desde el inicio y aprovechando, sobre todo, las jugadas a balón parado, mostraba sensaciones de peligro a lo largo de la primera mitad. Mientras, el Montilla sólo era capaz de jugar a rachas. Un mano a mano de Jorge que blocó Canales, y un disparo desde fuera del área que, de nuevo, despejó el guardameta visitante, eran las dos mejores acciones del primer tiempo para los montillanos.Con esta perspectiva, el Ciudad Jardín fue paciente, dio varios toques de atención a una defensa local más errante que en otras ocasiones, y a los 21 minutos de juego, tomó la delantera en el marcador. Una jugada de estrategia permitió prolongar un balón dentro del área que cayó en los pies de Mateo, anotando el lateral dentro del área con un disparo seco. Era el cero a uno.El tanto no hizo mejorar a los auriverdes que, a pesar de intentar mostrar su mayor calidad dentro del campo, eran incapaces de mantener la calma en los metros finales. Numerosas imprecisiones por los de Jesús Fernández unidas a un plantel visitante cómodo a la contra y sin demasiadas fisuras atrás, certificó la ventaja mínima para los califales al término del primer acto.Tras el paso por vestuarios, los primeros diez minutos fueron de dominio local. Varios centros al área junto a un carrusel de córneres aparentaban la posibilidad de observar un cambio en el partido, pese a ello, todo quedó en un espejismo. El Montilla no era contundente en ataque, todo lo contrario que su rival, que, pasado este arreón, volvió a dar un golpe sobre la mesa.Otra jugada a balón parado, auténtico quebradero de cabeza de los montillanos en las últimas jornadas, sirvió para poner el cero a dos. Mateo remató en el primer palo un córner desde la derecha, mandando el balón al fondo de las mallas. Corría el minuto 55 de juego.La diferencia en el marcador aumentó, así como el nerviosismo de un Montilla incapaz de tener fluidez en su juego. La conexión entre la medular y la zona de arriba era escasa, siendo prácticamente las jugadas individuales la única opción que, cada cierto espacio de tiempo, daba alguna esperanza al conjunto local.Sin embargo, nada surtió efecto, y el Ciudad Jardín, con mucha sabiduría, apretó los dientes y en una contra con todo el Montilla volcado al ataque, sentenció la contienda. Tate se presentó dentro del área tras una rápida jugada desde atrás, marcando el tercero para los suyos en el mano a mano ante José Rodríguez. Era el minuto 78 de juego.De ahí al final, un querer y no poder de los vinícolas. Los de Carlos Losada dejaron pasar los minutos, y con todo en su mano, acabaron alcanzando un más que merecido triunfo.Con 17 puntos y 7 partidos por disputarse para acabar la primera fase, el Montilla se jugará muchas de sus opciones de cara al futuro, el próximo domingo ante la U.P. Viso. En estos momentos, el plantel auriverde se encuentra empatado a puntos en esta cuarta posición con el cuadro sevillano, siendo el próximo duelo ante los visueños, fundamental para volver a alzar el vuelo.José Rodríguez, Jesús Robles (Antonio Luque, m.64), Nacho, Santi Vázquez (Juan Gordón, m. 56), Rafa Castillo (Pedraza, m.64), Jorge, Javi Ruiz, Álex Girón (Soto, m. 56), Adri Delgado, Ángel García (Maleno, m. 56) y Antonio Vázquez (José Carraña, m. 64).Canales, Juan, Mateo, Arturo, Antonio, Guille, Juanma (Miguel, m. 80), Sojo, Álvaro (Soto, m. 46), Vioque (Tate, m. 66) y Alvarito (Miguelillo, m. 60)