Sonrisa compartida

Montilla C.F. 1--0 Isla Cristina F.C.

Las jugadas a balón parado y el juego directo hacía viajar el esférico de un área a otra, no obstante, las acciones no entrañaban excesivo peligro para los cancerberos. En líneas generales, el Isla Cristina se encontró cómodo y mejor situado sobre el terreno de juego, viéndose a un Montilla impreciso.Con esta perspectiva, se llegó a minuto 30 del encuentro, instante en el que se produjo la reacción auriverde. En una falta botada por Adri Delgado, el cuero conectó con la testa de Javi Ruiz, marchándose el cabezazo a córner, merced a una gran estirada del guardameta visitante. Dos minutos después, un centro chut de Santi Vázquez debió ser despejado por el cancerbero isleño. Dos ocasiones consecutivas que permitían al plantel vinícola achicar a su rival.Ya en la recta final del primer acto, Pedro Caballero erró un disparo sobre la meta foránea con todo favor, siendo esta la ocasión más clara para los montillanos. Al borde del descanso, Javi Ruiz probó fortuna con un disparo de media distancia, marchándose el esférico desviado. Sin tiempo para más, el colegiado decretó el camino de los vestuarios.Tras la pausa, el Montilla continuó con su mejoría. Pedro Caballero, de nuevo, tuvo opción de anotar al rematar de cabeza un centro al área, pese a ello, el balón no encontró portería. Posteriormente, una jugada a balón parado obligó a Chus a realizar un despeje de puños para evitar el remate en boca de gol de la delantera auriverde.El cuadro de Jesús Fernández avisó a su rival, fabricando en su interior el que sería el tanto del triunfo a los 51 minutos de juego. Adri Delgado, al mando de las operaciones en la medular junto a Carraña, así como el encargado de las jugadas a balón parado, ejecutó un córner a la perfección que permitió rematar en el corazón del área a Javi Ruiz, alcanzando el fondo de las mallas el mediocentro vinícola con un testarazo inapelable. El gol llevó la alegría a las gradas del Estadio Municipal. La parroquia montillana volvió a celebrar un tanto de su equipo en directo, dos meses después.Con uno a cero en el marcador, el Isla Cristina adelantó líneas, presionó con mayor intensidad la salida de balón del Montilla, alcanzando unos minutos de dominio que, sin embargo, resultaron estériles. El cuadro foráneo no inquietó lo suficiente la meta defendida por José Rodríguez, y con el paso de los minutos, fue apagándose.A diez minutos del final, llegó la acción controvertida del encuentro. Un córner al segundo palo fue rematado por Soto, introduciéndose el balón varios palmos dentro de la meta isleña. A pesar de la claridad de la jugada, ni el árbitro ni sus asistentes dieron el tanto por válido, ante la incredulidad de los presentes. Por suerte para los intereses vinícolas, este error arbitral no tuvo consecuencias para los montillanos, que adquirieron el triunfo por la mínima.La victoria permite a los pupilos de Jesús Fernández llegar a la última jornada de la primera vuelta en segunda posición, a tan solo un punto del líder, la A.D. Cartaya. La próxima cita para los auriverdes será el próximo domingo, ante el Aroche C.F., en tierras onubenses.José Rodríguez, Pedro Caballero, Jesús Robles, José Carraña, Santi Vázquez, Rafa Castillo Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Álex Girón, Pedraza y Adri Delgado. También jugaron: Antonio Luque, Soto, Jorge, Juan y Antonio Vázquez.Chus, Ordóñez, Kini, Iván, Luismi, Félix, Carlos Vizcaíno, Álex Gutiérrez, Adri, Manu Cordero y Fortuna. También jugaron: Ángel y Laye.