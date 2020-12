Poco premio para tanto mérito

Écija Balompié 1--1 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.L. GÁLVEZ

Empate a un gol del Montilla C.F. en su visita a Écija. Los hombres de Jesús Fernández, dominadores de la contienda en prácticamente su totalidad, no pudieron alcanzar el triunfo a pesar de contar con una infinidad de oportunidades durante el partido. Este empate ratifica el buen momento que vive actualmente el conjunto vinícola, sumando ya tres jornadas consecutivas sin perder.Así, el encuentro comenzó con un once inicial en el Montilla idéntico al utilizado en Espiel. Por el bando astigitano, Sebas Álvarez realizó una serie de cambios en varias zonas del terreno de juego, destacando la entrada de Palacios, Jesulillo, Ismael y Poley. Con el pitido inicial, el Écija encontró rápidamente la portería contraria en un penalti por derribo sobre Jesulillo. A pesar de las protestas, el colegiado no dudó en señalar la pena máxima, transformando Pío el lanzamiento. Corría el minuto 3 de juego.Por suerte para los intereses montillanos, la igualada llegó seis minutos después. Una jugada colectiva concluyó en un pase de Nacho entre líneas, conectando el esférico con Jorge que no dudaba en el mano a mano, anotando el empate con un disparo cruzado. El tanto despertó al cuadro foráneo, que rondó la meta astigitana durante todo el primer acto.Una de las acciones más destacadas fue una doble oportunidad a los 13 minutos de juego. Un centro de Nacho era despejado por el guardameta, llegando el esférico a los pies de Adri Delgado que realizó un disparo rechazado a córner por la defensa. En el saque de esquina, el balón fue rematado por Pedro Caballero, estrellándose el cuero en el larguero.El Montilla dominaba el encuentro, tenía fluidez en su juego y siguió insistiendo sobre la meta astigitana, pese a ello, el gol no llegó. Ni Jorge en un disparo por encima del larguero, ni Nacho en un remate desviado tras centro de Santi Vázquez, pudieron cambiar el marcador.Entre medias, el colegiado comenzó una actuación poco acertada con una excesiva muestra de cartulinas para ambos lados, no contentando su actuación a ninguno de los contendientes. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.A la vuelta de vestuarios, Ángel García pudo adelantar a los suyos en una jugada individual que cerró el lateral con un centro chut atajado por Arti, guardameta local. Instantes después, Nacho efectuó un saque de esquina que cerca estuvo de colarse en la portería local de forma directa. El Écija respondió a balón parado, en un remate por encima del larguero de Andrés a la salida de un córner. Tras esta oportunidad, el cuadro local quedó a merced de los montillanos.Todo el peligro se volcó sobre la portería azulina, desaprovechando el Montilla una serie de oportunidades, sobre todo, a los 70 minutos de partido. En ese instante, Nacho mandó el esférico al corazón del área, Chechu García remató a la media vuelta, su disparo lo sacó la defensa y el balón quedo en los pies de Adri Delgado, realizando el mediocentro un disparo que sacó en línea de gol un defensa con la testa.Todo ello, sumado a un claro penalti en el ecuador de la segunda mitad por manos dentro del área astigitana que el discutido árbitro obvió, aumentó la impotencia de un Montilla muy superior a su contrincante, pero, sin fortuna de cara a gol. Cuando se superaban los cinco minutos del tiempo reglamentario, el colegiado decretó el pitido final, quedándose el plantel vinícola con la miel en los labios.Con este empate, el Montilla alcanza los 13 puntos en la clasificación, manteniendo la tercera plaza en el campeonato. La próxima cita será el domingo 13 de diciembre, a las 12.30 horas en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla, ante el Isla Cristina F.C. La entrada o no de espectadores, dependerá las medidas que adopte la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en los próximos días.Arti, Mora, Raya, Palacios, Andrés, Pastor, Jesulillo, Crespo, Ismael, Pío y Poley. También jugaron: Arturo, Nieto y Reyes.José Rodríguez, Pedro Caballero, Alfonso Carraña, Ángel García, Jesús Robles, Javi Ruiz, Adri Delgado, Nacho, Santi Vázquez, Jorge y Rafa Castillo. También jugaron: Álex Girón, Chechu García, Soto, Atntonio Vázquez y Juan.Pío, de penalti (m. 3);Jorge (m. 9).Navarro Galera (Linares). Amonestó por parte local a Pastor, Ismael, Pío y al técnico Sebas Álvarez. En el bando visitante, los amonestados serían Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Nacho, Santi Vázquez, Jorge y Chechu García. El colegiado expulsó tras finalizar la contienda a Ángel García, jugador del Montilla C.F., con roja directa.Partido correspondiente a la séptima jornada del Subgrupo A del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio San Pablo, a puerta cerrada.