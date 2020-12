La Junta se suma a las reivindicaciones de Montilla para reactivar el eje ferroviario entre Córdoba y Bobadilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, ha mostrado el apoyo de la Junta de Andalucía a la reivindicación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Montilla en defensa del tren convencional y del corredor mediterráneo. Una medida que permitirá, según recoge la moción, la reactivación del transporte de viajeros en la Campiña Sur cordobesa gracias a las paradas en los municipios de Montilla, Montemayor, Fernán Núñez, Aguilar de la Frontera y Puente Genil.“El pasado mes de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó una declaración institucional en defensa de la mejora de la red ferroviaria de Andalucía ante el perjuicio provocado por el Gobierno central en las conexiones entre muchos municipios andaluces”, ha recordado Casanueva.En este sentido, la delegada ha recordado que en la Junta de Andalucía "no tenemos las competencias en materia ferroviaria, todas están en el Gobierno Central". "Si queremos vertebrar y, sobre todo, luchar contra la despoblación en los pequeños municipios de la provincia del Córdoba, el Estado tiene que apostar por la media distancia y el corredor del mediterraneo”, ha afirmado Casanueva.La delegada de Fomento ha señalado que “el Gobierno andaluz ya ha manifestado en reiteradas ocasiones que considera necesario abrir un debate sereno y serio sobre el mapa ferroviario para paliar sus deficiencias y que las decisiones se tomen de manera coordinada entre las administraciones, planteando a la Administración Central el impulso de un Pacto Andaluz por el Ferrocarril que atienda las demandas de la comunidad"."El mantenimiento de los trenes que ya dan servicio en Andalucía pese a la puesta en funcionamiento de los Avant, una mayor celeridad para el restablecimiento del servicio de media distancia entre o la continuidad de la venta de billetes en las estaciones son algunas de las demandas que solicita no sólo el Gobierno andaluz, sino entidades ciudadanas como la Plataforma en Defensa del Tren Rural Andaluz”, ha señalado Casanueva.Por todo ello, la delegada ha señalado que "Es más necesario que nunca que el Gobierno de España, responsable de la ejecución del Corredor Mediterráneo, agilice la ejecución de esta infraestructura estratégica, para la competitividad y desarrollo económico de nuestra tierra”.Así, ha recordado que el Gobierno central anterior fijó una planificación "real y efectiva" que hacía posible que el Corredor Mediterráneo estaría operativo en 2023 y, en cambio, “el Gobierno de Sánchez desliza hasta al menos 2026 la puesta en marcha del Corredor, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado”."Desde la Delegación Territorial de Fomento en Córdoba de la Junta de Andalucía vamos apoyar la vertebración del territorio, así como las peticiones de municipios como Montilla en materia de inversiones en líneas de ferrocarril, que beneficiarían no sólo a este sino a municipios como Fernán Núñez, Montemayor, Montilla, Aguilar de la Frontera y Puente Genil", ha incidido.“Desde la Consejería de Fomento se ha reiterado la necesidad de firmar un Pacto por el Ferrocarril que venga a paliar las carencias existentes, sobre todo en materia de media distancia y cercanías, y permita ofrecer a los pueblos un servicio fundamental para su desarrollo. Se está a la espera de una reunión que la Consejera Marifran Carazo ha solicitado hace bastantes meses con el ministro de Transportes, para abordar esta cuestión, crucial para muchos cordobeses”, ha concluido Cristina Casanueva.