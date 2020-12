En su línea

Anoche C.F. 1--1 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.L. GÁLVEZ

Vence en casa y suma lejos de su hogar. El Montilla C.F. sigue pisando fuerte en esta División de Honor y alcanzó un justo empate ante el Aroche C.F. en tierras onubenses. Los de Jesús Fernández, con un primer tramo de competición más que óptimo, se mantienen en una meritoria segunda posición. Por quinta jornada consecutiva, los montillanos suman puntos en un casillero que ya cuenta con 17 puntos. Este empate sirve para dar por concluida la primera vuelta de la competición.De este modo, el choque comenzó con dos equipos dispuestos a ofrecer alternativas en ambas áreas. El cuadro local tuvo la primera en un remate de cabeza que se marchó rozando el poste. Respondió a renglón seguido el cuadro montillano con un remate por encima del larguero de Jorge.Un minuto después, mismo protagonista. Jorge tuvo en sus botas el gol en un balón largo que el atacante auriverde recogió, estrellando su posterior disparo en el lateral de la red. Seguidamente, el turno pasó a poder del Aroche, que vio como José Rodríguez salvaba a bocajarro un disparo dentro del área. Cuatro ocasiones en apenas diez minutos daban buena nota del ritmo vertiginoso alcanzando en el partido desde el inicio.Con el paso de los minutos, el balón cambió las áreas por la zona medular, acumulándose acciones de lucha y entrega en cada balón dividido. Con esta perspectiva, se alcanzó el minuto 33 de partido. En este instante, llegó el tanto del conjunto local. Un disparo desde la frontal del área no fue atajado por José Rodríguez, quedando el esférico a merced de Antón, anotando el jugador rojillo por bajo.Uno a cero en el marcador y sufrimiento para el Montilla. Los arucitanos ganaban cada balón en juego, presionaban a su rival con intensidad, mientras, el cuadro vinícola no encontraba la manera de volver a conectarse al encuentro. Por suerte para los intereses foráneos, el primer acto concluyó sin más variaciones en el marcador.Tras el paso por vestuarios, el conjunto vinícola intentó adueñarse del esférico, mientras, el Aroche a balón parado daba varios sustos a los montillanos. La situación no era la idónea para los visitantes, fruto de ello, llegaron los cambios desde el banquillo. Nacho, Santi Vázquez y Soto entraban en el terreno de juego, dando el equipo un giro a su juego. Soto remató de cabeza a las manos de Josema, guardameta local. Instantes después, varios córneres consecutivos eran la clara muestra de que el Montilla mejoraba en el partido, teniendo más presencia en ataque.Con todo ello, el tanto para los de Jesús Fernández llegó a los 65 minutos de juego. Una jugada entre líneas finalizó con un pase al hueco de Nacho que permitió a Jorge plantarse en el mano a mano con el guardameta, mandando el atacante su disparo al fondo de las mallas con un tiro cruzado. El empate trajo consigo los mejores minutos del Montilla en el partido.Los visitantes apretaron, buscando con insistencia la portería contraria. No obstante, el Aroche se mostró firme en defensa, teniendo también sus opciones, sobre todo, con juego directo. Así, el partido llego al descuento con todo por decidir. Ni arucitanos ni montillanos alcanzaron el gol que les sirviera para el triunfo, concluyendo la contienda con empate a un tanto.La próxima cita para los auriverdes será el próximo 10 de enero, ante el líder, la A.D. Cartaya, en feudo cartayero. Duelo entre los dos primeros clasificados, siendo una nueva oportunidad para los montillano de poder asaltar el liderato pues, a pesar de las dificultades y de ser un equipo recién ascendido, las sensaciones que ha transmitido el plantel auriverde tras nueve jornadas de liga han sido favorables.Josema, Antón, Valle, Oliveira, Pachón, Fin, Lucho, Borja, Souto, Tejero e Isaac. También jugaron: López, David García, Enmanuel, Antonio Pablos, Fara y Mellao.José Rodríguez, Antonio Luque, Jesús Robles, Pedro Caballero, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Jorge, Adri Delgado, José Carraña, Pedraza y Álex Girón. También jugaron: Antonio Vázquez, Nacho, Santi Vázquez, Juan, Soto y Rafa Castillo.Antón (m. 33);Jorge (m. 65).Bravo Toledano, del colegio sevillano. Amonestó por parte local a Kin y Borja. En el lado visitante, el amonestado fue Javi Ruiz.Partido correspondiente a la novena jornada del Subgrupo A, del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Nuevo San Mamés de la localidad onubense de Aroche, ante unos 250 espectadores.