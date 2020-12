El Bruni Glass Iberia cierra el año con sabor amargo

Bruni Glass Iberia Montilla 61 -- 74 Colegio Virgen del Carmen



La mala racha se prolonga. El Bruni Glass Iberia Montilla no consiguió cerrar el 2020 con una nota positiva, pues cedió en el choque celebrado este domingo en el Pabellón Municipal ante un Colegio Virgen del Carmen que, al igual que sucedió con Cabra, se presenta como uno de los principales aspirantes al título de la categoría. Eso sí, no todo fue un sabor agrio, pues la jornada estuvo marcada por la exitosa campaña de recogida de juguetes puesta en marcha por el club en colaboración con la Hermandad de la Juventud.Así, el conjunto de Agustín Leiva entró bien al partido, apuntándose las prime-ras ventajas (3-0) y evidenciando su buen hacer como local. No obstante, los visitantes no tardarían tampoco en encontrarle el tono, pues a poco a poco fueron dandole la vuelta a las tornas, llevándose así el primer periodo por un ajustado 8-11.Sin embargo, sería en el segundo cuarto cuando los montillanos recuperarían de nuevo la iniciativa. Y es que los primeros minutos de este periodo coincidieron con los mejores del partido para el equipo vinícola, que en apenas cuatro minutos firmó un parcial de 11-0 a favor. El Carmen trataría de recuperar la compostura antes del descanso, y en cierto sentido lo consiguió, pues el choque marcaba un 29-24 camino de vestuarios.Y hasta ahí llegó la solidez defensiva del Montilla, que pasó por sus mayores apuros tras la reanudación. El equipo de Ignacio Pastor puso la directa en ataque en el tercero y, liderado por Alejandro Pastor (19 puntos) y Manuel Román (15), se disparó con un parcial de 14-27 que dejaría prácticamente sentenciado el choque. El Bruni Glass lo intentó en la recta final, aunque Antonio Jesús Ruiz (23 puntos y 6 rebotes) se encontró muy solo en la aportación ofensiva, con lo que el duelo finalizó en 61-74.Álex Trujillo (3), Jorge Delgado (6), Adrián Ramírez (6), Fran Algaba (2), Antonio Baños (1), Julio Cerezo (6), Migue Zafra (6), Álex López (4), Antonio Ruiz (4) y Antonio Jesús Ruiz (23).González (5), Gómez (4), Castilla (11), Román (15), Pérez (3), Bolaños (-), Santacruz (-), Montilla (-), Mayor (8), Martínez (2), Correderas (7) y Pastor (19).8-11, 21-13, 14-27 y 18-23.Encuentro correspondiente a la primera jornada de la liga provincial Senior masculina de baloncesto, disputado en el Pabellón Municipal de Deportes de Montilla.