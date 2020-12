Buzón del lector | Una trayectoria ligada al fútbol

PIEDAD MOLINA





se hace eco en su Buzón del Lector de una carta abierta de Piedad Molina ante la reciente cesión de Francisco Repiso Navarro 'Yimi' como entrenador del Club Deportivo Apedem. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Francisco Repiso Navarro, más conocido por 'Yimi', no entrenará más al equipo Juvenil del C.D. Apedem. Esa es la decisión tomada por el supuesto presidente del club, que el pasado 28 de diciembre le informó de su destitución "por no cumplir con el perfil de entrenador".Sorprende el argumento esgrimido por el presidente del club –que trasladó sin el respaldo de la junta directiva de la entidad– cuando, además de su larga trayectoria en el campo como jugador, Yimi ha ejercido como entrenador de fútbol durante los últimos 16 años, 11 de ellos dentro del propio C.D. Apedem, y el resto en diferentes entidades de la provincia, como el Aguilarense Juvenil, el C.D. Montalbeño o el Montilla Senior.Desde estas líneas, me gustaría agradecer el apoyo recibido por decenas de compañeros y antiguos jugadores al conocerse su destitución, y poner en valor el trabajo desarrollado por Yimi a lo largo de todos estos años por el fútbol base y el deporte local.