VOX califica de "vergüenza" y "chiringuito ideológico" la creación de una Concejalía de Memoria Democrática

José Ramón Márquez, coordinador de VOX en Montilla, ha calificado de "vergüenza" la reciente creación de una Concejalía de Memoria Democrática en el Ayuntamiento de Montilla tras la reestructuración del equipo de gobierno con motivo de la incorporación de nuevos ediles, una iniciativa que para Márquez es "un chiringuito ideológico al más puro estilo Sánchez"."Es inadmisible que con lo que están pasando las familias montillanas y los trabajadores autónomos de nuestra localidad, este alcalde piense en ideología antes que en recuperación económica. La creación de la Concejalía de Memoria Democrática viene en el momento menos indicado, no es una prioridad para Montilla”, ha denunciado el coordinador de VOX en Montilla tras conocer la remodelación de las delegaciones municipales.En este sentido, el grupo de VOX en Montilla se pregunta por la necesidad real de esta nueva delegación de Memoria Democrática, y su verdadera utilidad frente a la situación de crisis que padece el municipio. "Creemos que no es momento de hacer política ideológica, sino de política de esfuerzo y trabajo para la recuperación económica y social de nuestro municipio, tomando medidas en pro de nuestras empresas y autónomos, ha indicado Márquez.De esta forma, el portavoz de VOX Montilla ha señalado que, “ya de por sí para nuestro grupo la Ley de Memoria Democrática es totalitaria, pero creemos que no es momento de darle de nuevo protagonismo, cuando lo que toca es la recuperación económica y social de los montillanos"."Parece que este alcalde, Rafael Llamas, no es consciente de la realidad. O bien sigue el ejemplo de Antonio Ruiz, el presidente de la Diputación, engrosando chiringuitos ideológicos con dinero público, o bien el ejemplo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, metiendo con calzador acciones ideológicas, cuando los españoles están preocupados por el pan de su casa”, ha denunciado.