La Policía Local intensifica la vigilancia de las tiendas multiproductos para evitar ventas fuera de horario

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Policía Local de Montilla visitará hasta el próximo 23 de noviembre las medianas y grandes superficies de venta de la localidad para instar a dichos establecimientos a que cumplan con la normativa vigente que impide vender productos que no son de primera necesidad a partir de las 18.00 de la tarde, tal y como decretó la Junta de Andalucía el pasado domingo.En un requerimiento firmado este viernes por el alcalde, Rafael Llamas, desde el Ayuntamiento se insta a los establecimientos de venta de multiproductos que a partir de de esta hora “sólo se venda al público productos de alimentación, bebidas y bienes de primera necesidad, debiendo de acotar mediante señalización las zonas del local donde se oferten otro tipo de productos no declarados de primera necesidad al no poder ser objeto de venta”, en base a lo decretado por la Junta de Andalucía en las órdenes de 29 de octubre y 8 de noviembre.Desde la entrada en vigor de esta limitación horaria en la venta de productos no esenciales, el pasado martes, la Policía Local de Montilla ha cursado visita a muchos comercios del municipio, desplegando una campaña informativa que se intensificará a partir de hoy en los establecimientos de mayores dimensiones.En el escrito de Alcaldía que se trasladará a las personas responsables de este tipo de comercios, Llamas realiza “un llamamiento expreso para que todos tomemos conciencia de la situación existente a fin de evitar que se tengan que adoptar medidas encaminadas a otros escenarios no deseados que puedan perjudicar tanto a los sectores económicos como sociales de nuestro municipio”, concluyendo que “con el compromiso y la responsabilidad de todos conseguiremos revertir el escenario de mayor riesgo evaluado por la autoridad sanitaria”.