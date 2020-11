FACUA Córdoba alerta de una empresa que aparenta ser Salud Responde para vender sus productos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FACUA Córdoba ha alertado de la actuación de una empresa que aparenta serpara vender sus productos, cuyo precio puede situarse por encima de los 3.000 euros. La asociación de consumidores ha tenido conocimiento de que ya hay varios afectados en la provincia cordobesa, principalmente personas mayores.En este sentido, diferentes perjudicados han informado a FACUA Córdoba de que la actuación de dicha empresa consiste en una llamada telefónica en la que se identifican como personal de–seguido de otra denominación– e informan al interesado de que una persona de la entidad va a acudir al domicilio para hacerle entrega sin coste alguno de una mascarilla y un pañuelo fular.Así, los afectados indican que, una vez en la vivienda, el comercial intenta realizar la venta de una colección de libros por un supuesto cierre de editorial, así como de otros artículos –como un sillón elevador compost–, todo ello por un importe que llega a alcanzar los 3.382 euros.Estos comerciales invitan al afectado a que firme un contrato de financiación con el pago aplazado de dicha cantidad durante un periodo de 38 mensualidades, de 89 euros cada una, con la finalidad de que el coste de los productos sea más cómodo. Según han trasladado los afectados, la empresa incluso llega a falsear los ingresos que reciben los usuarios para que la operación no corra riesgo y sea aceptada por el banco. De esta forma, vinculan al usuario con una entidad bancaria durante todo este tiempo.FACUA Córdoba tiene previsto poner en conocimiento de las autoridades de consumo toda la información sobre este asunto para que inicien las averiguaciones oportunas. No obstante, la asociación recomienda a los usuarios que, para evitar ser víctimas de un posible fraude o estafa, no abran la puerta a desconocidos ni les permitan entrar en las viviendas.La asociación recuerda quees un acceso multicanal al Sistema Sanitario Público de Andalucía, está dirigido por el Servicio Andaluz de Salud y gestionado por Empresas Públicas de Emergencias Sanitarias (EPES) y no vende productos.Por último, FACUA Córdoba informa a los afectados por algún engaño de este tipo de que pueden acudir a la asociación para que les ayude a reclamar el reembolso de todas las cantidades que hubieran pagado. Además, la asociación aconseja a los perjudicados que pongan estas circunstancias en conocimiento de las autoridades para que realicen las investigaciones que sean necesarias