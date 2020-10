QSDGlobal y Afadecor celebran en Montilla una acción formativa sobre las desapariciones de menores de edad

El programa Haciendo frente a las desapariciones de menores está dirigido a aquellas personas que pueden verse implicados en las causas de la desaparición o que pueden ser claves para evitarlas, como son los policías locales, profesorado, trabajadores sociales, asociaciones ciudadanas y alumnado, entre otros.



En este sentido, Isidro Molina explicó que para Afadecor la puesta en marcha de este seminario pretende dotar a los asistentes de las herramientas necesarias que permitan prevenir estas situaciones entre los más jóvenes, que suponen “casi el 80 por ciento de las desapariciones en nuestro país". "Si estas mesas que se van a desarrollar por toda la provincia de Córdoba van a evitar que algún menor desaparezca, con eso me doy por satisfecho", aseguró el padre de Paco Molina, desaparecido en Córdoba en 2015. La Fundación Europea por las Personas Desaparecidas (QSDglobal) celebró este miércoles en Montilla la primera sesión formativa que se desarrolla en la provincia de Córdoba en el marco de un programa dirigido a abordar la desaparición entre menores. La jornada, celebrada en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local de la ciudad, contó con la participación del periodista y vicepresidente de QSDGlobal, Paco Lobatón, e Isidro Molina, padre del joven cordobés desaparecido Paco Molina e impulsor de la Asociación de Familias y Amigos de Personas Desaparecidas (Afadecor).El programaestá dirigido a aquellas personas que pueden verse implicados en las causas de la desaparición o que pueden ser claves para evitarlas, como son los policías locales, profesorado, trabajadores sociales, asociaciones ciudadanas y alumnado, entre otros.En este sentido, Isidro Molina explicó que para Afadecor la puesta en marcha de este seminario pretende dotar a los asistentes de las herramientas necesarias que permitan prevenir estas situaciones entre los más jóvenes, que suponen “casi el 80 por ciento de las desapariciones en nuestro país". "Si estas mesas que se van a desarrollar por toda la provincia de Córdoba van a evitar que algún menor desaparezca, con eso me doy por satisfecho", aseguró el padre de Paco Molina, desaparecido en Córdoba en 2015.





Una formación que cada vez está más presente en algunos cuerpos especializados, como destacó Paco Lobatón, quien reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Montilla por contar con personas formadas en el salvamento y búsqueda de personas.





"No es casual que lo hagamos en un sitio como Montilla, con un Ayuntamiento que ya ha demostrado que ante las desapariciones, no solo es sensible, sino que actúa y lo hace de manera eficiente con su Policía Local y Protección Civil, y por algo fue merecedor de un reconocimiento de los premios 9 de marzo de personas desaparecidas”, recordó Lobatón.





De este modo, con esta acción formativa se pretende dotar de herramientas para identificar algunos de los posibles motivos que se esconden tras estos casos como pueden ser los conflictos familiares, la captación por redes sociales, los secuestros parentales o las fugas, entre otros.



"Es fundamental la formación, y si ésta viene de esas experiencias y tenemos a sus protagonistas, compartir esa información es lo que nos va a hacer más fuertes para afrontar esta situación”, aseveró, por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.



Las sedes en las que se celebrarán estas sesiones informativas serán ocho en toda la provincia –Montilla, Villafranca de Córdoba, Baena, Palma del Río, Villanueva de Córdoba, Córdoba Capital, Lucena y Peñarroya-Pueblonuevo– con el objetivo de alcanzar a todas las comarcas de la provincia. En dicho seminario participarán expertos en desapariciones, familias que han vivido situaciones reales, entidades especializadas, y fuerzas y cuerpos de seguridad.





En concreto, miembros de Guardia Civil y Policía; del Centro Nacional de Desaparecidos; la Fundación ANAR de ayuda a menores y adolescentes en riesgo, y responsable del teléfono 116000 Menor Desaparecido; los padres del joven cordobés Paco Molina; y Paco Lobatón, vicepresidente de QSDglobal.





Durante el desarrollo de este programa, los asistentes podrán analizar algunos casos reales para conocer algunas pautas y recomendaciones que permitan evitar situaciones de riesgo. A fecha del 10 de septiembre existen 150 denuncias activos por desaparición en Córdoba (132 eran menores cuando desaparecieron). De ellas, 63 son del ámbito de la Policía Nacional y 87, de la Guardia Civil.





Un proyecto innovador





La Fundación QSDglobal lidera un proyecto social innovador para la búsqueda permanente de personas desaparecidas y en riesgo, con la tecnología de última generación y la más amplia red de colaboración de entidades, instituciones y familiares. Una iniciativa de interés público para promover acciones de búsqueda frente a las desapariciones de personas y actuar de manera preventiva frente a nuevas desapariciones y en otras situaciones de riesgo.





"Una acción inmediata, coordinada y debidamente focalizada aumenta la eficacia de las búsquedas y la posibilidad de encontrar a las personas desaparecidas", sostienen desde la entidad, a la vez que recuerdan que "la diferencia entre perderlos y encontrarlos radica en actuar a tiempo y todos a una, con todos los medios".