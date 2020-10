La Policía Local de Montilla pone en marcha una unidad operativa de drones pionera en la provincia de Córdoba

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

"No tiene sentido que no nos aprovechemos de las nuevas tecnologías para mejorar nuestros servicios", ha destacado el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien ha agradecido la disposición personal de los tres agentes que forman parte de la unidad – Rafael Pedraza, Paulo Marqués y Francisco Pavón–, que "ahora ponen este esfuerzo a disposición de la ciudad"."Ahora hay que trabajar sobre cómo ensamblar este nuevo servicio dentro de la Policía Local, y cómo coordinarlo con otros dispositivos similares que existen en la Guardia Civil o el Consorcio de Bomberos para el desarrollo de los diferentes servicios", ha puntualizado Llamas.Una apuesta que, como ha destacado el delegado de Seguridad, Francisco García Zamora, surge de los propios agentes formados como pilotos oficiales de drones. "El mérito que puede tener este Ayuntamiento es que no estamos aquí para dejar las cosas pasar, y estamos apostando por una Policía Local acorde a los tiempos y las circunstancias, y tenemos que ser aventajados", ha subrayado García Zamora."El objetivo de esta unidad es ofrecer un servicio diferente y de esta forma facilitar actuaciones de seguridad, vigilancia, búsqueda y rescate, además de apoyar actuaciones del Consorcio de Bomberos", ha explicado el oficial Francisco Pavón, uno de los tres agentes montillanos formados a través de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que en estos días impulsa un curso formativo sobre el uso de los drones en diferentes servicios, y en la que han participados técnicos de la Diputación de Córdoba y bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.En este sentido, Pavón ha destacado que esta formación es fundamental "para conocer el equipo con el que se trabaja" pues, si bien los drones llegan a comercializarse como un juguete, "para los trabajos que se pretenden desarrollar son numerosas las pautas que se deben de seguir, así como el Manuel de Operaciones que el Ayuntamiento de Montilla debe desarrollar una vez que ha sido reconocida como operadora de drones por parte de AESA".