El Partido Popular rechaza el incremento del recibo del agua en un 4,3% que recoge el borrador de ordenanzas

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Grupo Municipal del Partido Popular ha mostrado su rechazo a la subida del 4,3 por ciento del recibo del agua planteado por la empresa mixta que gestiona el ciclo integral de este suministro en la ciudad, Aguas de Montilla, para el próximo ejercicio. Los populares han asegurado que "dada la actual situación de crisis no es momento de incrementar la presión impositiva sobre los ciudadanos", y han abogado por "una mejor gestión"."Ante estos momentos difíciles, la mejor inversión que se puede realizar es la de aliviar económicamente a todas las familias y empresas montillanas, reduciéndoles todas las cargas impositivas y económicas posibles", ha asegurado esta mañana la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Montilla, Inmaculada Luque, quien ha señalado que "en comparativa con años anteriores, la situación de Aguas de Montilla no justifica esa subida".En esta línea, desde el PP abogan por "mejorar la gestión y establecer prioridades" pues, si bien reconocen la necesidad de realizar mejoras e inversiones en la red de aguas de la ciudad, "se deben reajustar partidas, porque otros años estas actuaciones han sido posibles". "En años anteriores la subida se ha realizado según el IPC y también han existido inversiones", ha puntualizado Luque.Por todo ello, la portavoz popular ha insistido en que la mejor política económica que ahora se debe de aplicar "no es la de subir y recaudar más dinero, sino la contraria, congelar y bajar impuestos para que los montillanos tengan más dinero en su bolsillo, y sólo así conseguiremos que se mueva la economía y que repercuta en la propia economía local"."Es necesario mantener la tarifa de 2020 y no esta subida, que se reflejará en un incremento medio de un 3,9 por ciento para el ciudadanos, más aún cuando Emproacsa ya ha manifestado que no va a subir el precio del agua"; ha destacado Inmaculada Luque.