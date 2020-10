Cuenta atrás para la nueva temporada del Montilla CF

Campaña de abonos

Partido ante el C.D. Castro del Río

C.D. Castro del Río 0-5 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ LUIS GÁLVEZ

El final del verano ha irrumpido con fuerza en el entorno vinícola. El retraso en el comienzo de las diferentes competiciones deportivas a nivel nacional ha afectado, como no podía ser de otra manera, a la entidad presidida por Manuel Leiva. Por todo ello, aspectos como el inicio de los entrenamientos, la campaña de abonos, calendarios de liga, etc. se han visto afectados en sus fechas, viéndose un panorama atípico en el mundo futbolístico.De este modo, el Montilla C.F. no comenzaba sus entrenamientos de pretemporada hasta el pasado 21 de septiembre. Los hombres de Jesús Fernández eran citados en las instalaciones del Estadio Municipal de Fútbol para dar el pistoletazo de salida a su preparación de cara a una temporada ilusionante y repleta de objetivos a alcanzar. Con 21 jugadores del primer equipo, junto a 3 canteranos, el cuerpo técnico ha realizado durante estas semanas diferentes sesiones de trabajo donde los aspectos físicos, mental y técnico han tenido un gran protagonismo.A esta primera toma de contacto con el balón, se incorporó de manera oficial el sexto fichaje auriverde. El defensa Alfonso Carraña (La Rambla, 1993), retorna seis años después al plantel montillano tras formar parte de la plantilla del C.D. Pozoblanco, equipo del Grupo X de la Tercera División con el que participó durante el segundo tramo de la pasada temporada tras llegar a la localidad vallesana en el mercado invernal.Anteriormente, Carraña desarrolló su carrera en clubes como La Rambla C.F., Salerm Cosmetics Puente Genil, Ciudad de Lucena o Écija Balompié, siendo en todos ellos pieza fundamental en la zona defensiva. Con este fichaje, el club cierra prácticamente su plantilla a expensas de la incorporación de un jugador de ataque que refuerce la capacidad goleadora del conjunto vinícola.En otro orden de cosas, la confirmación oficial por parte de las autoridades de la posible presencia de aficionados en los estadios, activó aún más el trabajo en la directiva vinícola, llevándose a cabo la presentación de la campaña de abonos de la temporada 2020/2021. Con el objetivo de alcanzar una masa social que llegue a los 500 abonados y bajo el lema, se detallaban ante los medios de comunicación los pormenores del trabajo realizado para la captación de socios.Con un vídeo promocional donde se reflejaban los momentos más importantes de la historia del club junto a sus protagonistas, la entidad ha querido hacer un guiño a su historia, uniéndola con el ascenso de hace unos meses a División de Honor. Historia con un corazón vinícola, unida al alma de honor que tendrá el equipo esta liga en la máxima categoría autonómica.Otra de las novedades conocidas en los últimos días fue la hoja de ruta a seguir por el Montilla C.F. en la competición liguera. Así, el conjunto auriverde debutará en liga el próximo 18 de octubre recibiendo a la A.D. Cartaya en el Estadio Municipal de Fútbol.Los derbis provinciales ante Ciudad Jardín y Atco. Espeleño se producirán en las jornadas 2 y 5, ambos fuera de casa; devolviendo la visita a tierras vinícolas sendos conjuntos en las jornadas 11 y 15. El final de la primera fase de la competición llegará el 7 de marzo, en casa, ante el Aroche C.F.Durante esta atípica temporada hay previsto un parón por con motivo de la celebración de las fiestas navideñas de dos semanas. De este modo, según el calendario, el 27 de diciembre y el 3 de enero los días donde no habrá fútbol.Ya situados en la noche de este viernes, los montillanos realizaban su primer encuentro de pretemporada. En tierras castreñas, el Montilla C.F. venció por cero tantos a cinco al cuadro local. En un partido con muchas probaturas, las sensaciones eran positivas para el plantel vinícola a lo largo de los noventa minutos. En el inicio se pudo observar a cuatro de las nuevas incorporaciones (Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Adri Delgado y Álex Girón), que partían en el once inicial junto.Sin embargo, los primeros protagonistas del choque eran Nacho y Santi Vázquez, ambos, inventaban una conexión a los cinco minutos de partido para anotar Vázquez el cero a uno. Tras el tanto, el Montilla dominó el esférico con solvencia, realizando varias aproximaciones al área contraria.La seguridad defensiva fue notable, viéndose a un equipo cimentado de atrás hacia delante. Llegados al ecuador de la primera mitad, Santi dribló a varios adversarios y puso un balón al corazón del área que Álex Girón, con un disparo pegado al poste, mandó al fondo de las mallas para establecer el cero a dos. Con Nacho y Carraña al mando de las operaciones, la fluidez atacante brilló, no obstante, el marcador no se pudo ampliar y el colegiado decretó el camino de vestuarios con el cero a dos en el marcador.Tras el descanso, Jesús Fernández introdujo ocho cambios en el esquema con la entrada de José Rodríguez, Ángel García, Jaime, Terán, Trillo, José Carraña, Chechu García y David. Como ya ocurriera en el primer acto, el Montilla perforó la portería local nada más comenzar. Una jugada entre David y Jesús Robles acabó con un pase de Robles al área que permitió a Chechu García definir por bajo ante la salida del cancerbero. Era el cero a tres.Este gol frenó el ritmo del encuentro, tomando mayor protagonismo un Castro del Río combativo y que quiso tener sus opciones dentro del partido. No obstante, el Montilla solventó los intentos del rival y a los 66 minutos, Chechu García alcanzó el cero a cuatro con un tanto a placer en boca de gol tras pase de David. Dos tantos para Chechu García que comienza con buen pie la fase preparatoria.Ya en la recta final, Ángel García en el lateral derecho, y el propio David en la delantera, eran los jugadores más dinámicos dentro del terreno de juego. Para cerrar la contienda, Trillo en un mano a mano, marcó el cero a cinco. Sin tiempo para más, el colegiado daba por concluido el partido.Primer triunfo para los de Jesús Fernández, buenas sensaciones y minutos para todos los jugadores citados, tres aspectos claves en tiempos de formación. La segunda cita para los montillanos en pretemporada será el miércoles 7 de octubre, a las 20 horas de la tarde, en el Estadio Ciudad de Lucena, ante el cuadro aracelitano.Pichi, Canela, Rafa Millán, Paquito, Jesús Jiménez, Cantero, Cáliz, Bibi, Pipa, Colo y Cañas. También jugaron Pepe Millán, Garrido, Melli, Rueda, Adri, Riki, Chutes y Manolo. Montilla C.F.: José Rambla, Rafa Castillo, Pedro Caballero, Alfonso Carraña, Jesús Robles, Soto, Javi Ruiz, Adri Delgado, Santi Vázquez, Nacho y Álex Girón. También jugaron Ángel García, José Rodríguez, Chechu García, Salva, Jaime, José Carraña, David y Trillo.Santi Vázquez (m. 5);Álex Girón (m. 20);Chechu García (m. 50);Chechu García (m. 66);Trillo (m. 80).Partido disputado a puerta cerrada en el Estadio Municipal de Fútbol de Castro del Río.