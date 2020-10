Buzón del lector | La subida del IBI

se hace eco en sude una carta abierta de un vecino de Montilla sobre la anunciada subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) propuesta por el equipo de gobierno de la ciudad. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.En varias ocasiones he podido leer en este digital las alternativas que los distintos grupos políticos de nuestra ciudad plantean sobre la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Unos plantean una subida del 5 por ciento; otros, del 2,5 por ciento; otros, no subirlo y, algunos, hasta bajarlo.

Creo que en nuestra ciudad somos muchos los ciudadanos que tenemos en propiedad nuestra vivienda habitual, seamos más o menos acaudalados. Por tanto, creo que lo que se plantea afecta a la mayor parte de la población. Y, según distintas fuentes, somos de las ciudades, no tan grandes, que más alto tienen dicho impuesto.

Se pone de manifiesto que se pretende recaudar entre 150.000 y 250.000 euros, dependiendo del incremento propuesto, para atender las consecuencias del Covid-19. Una de las consecuencias es el paro, que en nuestra ciudad no baja, desgraciadamente, de las 1.500 personas y esperemos que no suba este otoño-invierno.

Todos hemos sido testigos de la campaña publicitaria que ha realizado nuestro Ayuntamiento: el famoso Remontamos, así como los distintos motivos, numéricos o geométricos, que decoran los pavimentos de nuestras calles. Inversión que deseo muy productiva.

ENRIQUE PINO MESA





Creo que en el Ayuntamiento hay personas que manejan los datos y que podrían estudiar la posibilidad de recortar en gastos no tan necesarios. Además, todos los grupos políticos tienen un liberado con una cantidad que desconozco, pero pienso que con el total asignado de los distintos grupos no sé si habría suficiente para no tener que rascar en el bolsillo del ciudadano una vez más y como siempre.