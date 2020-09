Iván Feria se hace un hueco en el talent show 'La Voz' gracias a su gran interpretación de 'Desencuentro'

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: LA VOZ

El cantautor montillano Iván Feria se convertirá a partir de ahora en un rostro conocido para millones de personas gracias a su participación en el programa televisivo 'La Voz' de Antena3. Con su interpretación de la canciónde Pablo Alborán, el joven de la campiña cordobesa consiguió sorprender a los cuatrodel programa –Alejandro Sanz, Pablo López, Laura Pausini y Antonio Orozco–, si bien finalmente fichó por Alejandro Sanz para formar parte de su equipo.El sentimiento que mostró el joven montillano en la interpretación de la canción fue una de las grandes bazas de Feria ante el jurado, que no dudó en voltear sus asientos –a excepción del artista malagueño Pablo López que estaba 'bloqueado', aunque lo intentó– y echaron toda la carne en el asador para contar con él en su equipo."Hay una similitud entre la música y la vida, que es una canción no dura para siempre, pero hay veces que se convierte en algo eterno por cómo se hace. Lo que has hecho tú aquí se llama cantar y hacer arte", llegó a decir Alejandro Sanz sobre su actuación.Admirador de Pablo Alborán y de Melendi y de formación autodidacta, Iván Feria Polonio regresa de nuevo a la televisión de la mano de un concurso de talentos pues el pasado año consiguió participar en el programade Onda Mezquita, una edición que también contó con la participación del transformista montillano José Manuel Reina, Imperio Reina.Desde que comenzara a grabar sus primeras, Iván Feria ha conseguido un gran número de seguidores en su canal de Youtube gracias a sus numerosas versiones de Pablo Alborán o Melendi, siendo su versión deuna de las más exitosas cerca de 60.000 visualizaciones. Además, Iván Feria cuenta con numerosas composiciones propias que ha interpretado en algunas de sus numerosas actuaciones sobre los escenarios montillanos.