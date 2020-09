El Consistorio incrementará en más de 82.000 euros al año el gasto en limpieza para luchar contra el covid-19

Otras mociones

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla incrementará en más de 82.000 euros al año la partida destinada a la limpieza viaria y de edificios públicos municipales con el objetivo de hacer frente a las nuevas actuaciones puestas en marcha desde el inicio de la pandemia del covid-19. El acuerdo, alcanzado anoche con el apoyo unánime del Pleno de la Corporación, permitirá continuar con unas labores específicas que, dado que no se registraban en el contrato de servicio, se han venido prestando a través de un contrato menor entre los meses de mayo y agosto."Este acuerdo supone hacer una modificación permanente del contrato de adjudicación del servicio para hacer frente a las necesidades que ahora se nos plantean como consecuencia del covid, y que mantendrán vigente hasta que sea necesario", subrayó la delegada de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Casado.En concreto, según apuntó la edil, se incrementará el gasto en limpieza en 6.900 euros al mes, lo que permitirá realizar labores de baldeó en todo el viario público una vez a la semana, la limpieza de edificios públicos municipales y de zonas de especial afluencia de personas –como el centro de salud–, así como de los colegios públicos."La prioridad es ofrecer la máxima seguridad a todos los vecinos", apuntó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, sobre este plan de limpieza especial que, si bien contó con el apoyo de todos los grupos, no satisface las demandas del Grupo Municipal del Partido Popular "porque es un plan de medidas mínimas".En este sentido, la concejala del PP Ana Belén Feria demandó mejoras en aspectos como la limpieza de los parques infantiles, donde sólo se recoge actuar una vez al día; ampliar las actuaciones de desinfección a todos los centros educativos, y no sólo a los colegios públicos; o adoptar medidas que permitan la reapertura de los aseos existentes en espacios como paseos o el mercadillo. "Desde junio venimos pidiendo que se amplíe la limpieza y se retomen las tareas de desinfección de las calles, por ello esperamos que se mejoren estas medidas de carácter mínimo", señaló Feria.Precisamente, respecto a la limpieza de los colegios públicos, el Grupo Municipal del PSOE trasladó a pleno una moción para solicitar a la Junta de Andalucía más recursos para hacer frente a la desinfección de los colegios, atendiendo alLa moción –aprobada con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención de PP y Ciudadanos– señala que las labores de limpieza y desinfección necesarias para hacer frente al covid-19 "sobrepasan el ámbito obligacional de los gobiernos locales para atender las competencias propias de mantenimiento de los colegios"."En estos casos, según señala la LAULA, la comunidad autónoma asigne a los ayuntamientos servicios o funciones que conlleven nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, debe acordar de manera simultánea la dotación de recursos económicos para hacer frente a estas nuevas cargas financieras", recoge la moción.Una demanda que, si bien no fue rechaza por PP y Ciudadanos, no contó con su voto favorable al no incluir la enmienda propuesta por los populares para reclamar, asimismo, más recursos al Gobierno central, así como a la propia Diputación de Córdoba. Una petición rechaza por el PSOE porque está "cubierta" con la transferencia de 383 millones a Andalucía anunciada por el Gobierno o las ayudas del Plan Córdoba 10 de Diputación, según sostuvo la concejala de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Casado.La situación derivada de la pandemia del covid-19 centró casi la totalidad de todos los asuntos tratados en la sesión plenaria celebrada anoche en el Salón Municipal de San Juan de Dios, espacio elegido para poder cumplir con las normas de seguridad establecidas frente a este coronavirus.De este modo, entre los diferentes acuerdos adoptados, el Ayuntamiento de Montilla aprobó con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos, y la oposición del PP e IU, una modificación de crédito de 66.000 euros de partidas que no se han ejecutado como consecuencia del estado de alarma.Dicha cantidad se destinará al desarrollo de un estudio de la arboleda de Montilla, mejoras en edificios públicos o gastos en azafatas. Una finalidad que, sin embargo, fue criticada por PP e IU al considerar que existen actualmente otras prioridades para luchar contra el covid y sus consecuencias.Asimismo, el Grupo Municipal del PP trasladó una moción para evitar que Ayuntamiento de Montilla realice un "préstamo" de sus remanentes de tesorería al Estado a cambio de un ingreso no financiero para mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles, a la que se opuso PSOE e IU."Lo que queremos es que esos remanentes, fruto del esfuerzo e impuestos de nuestros vecinos, se queden en Montilla porque es mucho el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento para hacer frente a esta situación y son necesarios esos recursos", sostuvo la portavoz popular, Inmaculada Luque, que tan solo obtuvo el apoyo de Ciudadanos al entender que "no es comprensible que las entidades municipales sean prestamistas del Estado ante la actual situación de la economía local".Sin embargo, desde IU consideraron que esta moción "no se preocupa por la economía local, el municipalismo o la situación de la ciudadanía, sino de seguir en la senda de la crispación contra el Gobierno". "Si el objetivo es defender el municipalismo, entonces se debe hablar del incumplimiento de la Junta en la transferencia de la PATRICA, que supone 2,3 millones de euros para Montilla", recordó el portavoz de IU, Francisco Lucena.Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Carmona, aseguró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la FEMP para paliar las consecuencias del covid, que recoge dicho préstamo, "busca la solidaridad de todos para poner unas medidas que están recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible". "La otra alternativa, dada la legislación actual, es dar esos remanentes a los bancos para pagar deuda, no poder usarlos para inversiones de este ayuntamiento, señaló.