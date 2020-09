Compás de espera en el Montilla C.F.

Nueva incorporación

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.L. GÁLVEZ

En la noche de ayer, la totalidad de la plantilla, cuerpo técnico y directiva del conjunto montillano se reunían en las instalaciones del club –situadas en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla–, para realizar una primera toma de contacto de cara a la próxima temporada. En este encuentro, el presidente vinícola, Manuel Leiva, expuso a todos los presentes las últimas novedades pertenecientes al futbol “no profesional”.Según comunicó el mandatario auriverde, la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) presentó un nuevo protocolo sanitario con todas las medidas sanitarias y organizativas a seguir, siendo de obligatorio cumplimiento este protocolo por parte de todos los clubes.De este modo, y tras el visto bueno y aprobación por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se permite los entrenamientos de los equipos aficionados y de base en Andalucía, con la salvedad realizada por la RFAF de que sólo podrán hacerlo en un grupo de 25 deportistas como máximo, siendo estos 25 jugadores federados y con licencia en vigor.Asimismo, el cupo de 25 deportistas que vayan a realizar los entrenamientos ha de ser enviado para su conocimiento con antelación a la RFAF. Por otro lado, las personas que participen en los entrenamientos no podrán rotar, por lo que ha de ser siempre el mismo grupo el que se reúna hasta que se produzca un cambio de directrices.En segundo lugar, en una reunión mantenida entre los presidentes de los distintos clubes y Pablo Lozano, máximo responsable de la RFAF, Lozano adelantó a los dirigentes de cada entidad la posible fecha para el inicio de la competición, siempre que la situación sanitaria no empeore y se sepan las condiciones para que el balón comienza a rodar (pruebas PCR, presencia de público en los estadios, posibles ayudas económicas, etc.).Dicho momento sería el fin de semana del 17-18 de octubre. No obstante, esta fecha sigue en el aire, al no haber recibido los clubes la comunicación oficial por parte de la RFAF de que esa sea la fecha aprobada definitivamente ni de las condiciones para salir a competir. Por este motivo, la directiva, en consenso con cuerpo técnico y jugadores, decidió no fijar el día para el comienzo de los entrenamientos hasta no tener con exactitud mayor información.Finalmente, Leiva expuso otra de las novedades, el sistema de competición para la nueva temporada. Dicho formato, aún en proceso de estudio y con posibles modificaciones, constaría de dos subgrupos dentro del Grupo 1 de División de Honor (Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz); siendo similar en el Grupo 2 (Málaga, Granada, Jaén y Almería).En otro orden de cosas, la cita ocurrida ayer permitió ver en las instalaciones de la entidad a la última incorporación auriverde, el mediocentro Javi Ruiz. El jugador llega a la entidad montillana, tras haber competido en el Grupo 2 de División de Honor en las filas del Atarfe Industrial. De igual modo, Ruiz cuenta previamente con una dilatada trayectoria en el Ciudad Lucena. Con el equipo aracelitano, el centrocampista disfrutó de varias campañas en Primera Andaluza, División de Honor e incluso Tercera División.Esta adquisición, sumada a la reciente renovación del guardameta Luis Javier, hace un total de 22 jugadores con los que ya cuenta el técnico auriverde para la primera sesión de trabajo, aún sin fecha determinada como anteriormente se ha mencionado.En dicha sesión, Fernández volvería a contar con la cantera de una manera destacada. Terán, Álex Merino y Jaime Marqués –canteranos del C.D. Apedem– serán de la partida en esta pretemporada con el primer equipo; sumando calidad, juventud e ilusión al grupo.Bajo esta perspectiva, los últimos movimientos en la dirección deportiva para cerrar la plantilla se centran ahora en la incorporación de un defensa y un delantero; así como la posible renovación de alguno de los jugadores que aún negocian su continuidad o no en las filas montillanas.