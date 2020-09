Cientos de familias y decenas de profesores secundan la huelga por una vuelta al cole segura ante la covid

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La convocatoria de la huelga realizada por CCOO, Ustea, CNT, CGT, Codapa y Frente de Estudiantes para solicitar una vuelta al cole segura frente a la crisis sanitaria por la covid-19, ha obtenido un seguimiento muy desigual en los centros educativos de la ciudad de Montilla. Así, se ha registrado una especial incidencia en algunos colegios públicos de Infantil y Primaria como el Beato Juan de Ávila, San Francisco Solano y Gran Capitán.De esta forma, si bien desde los colegios concertados de la ciudad –Salesianos, La Asunción y San Luis– se ha trasladado la absoluta normalidad en sus aulas a lo largo de la jornada de hoy, tanto en la asistencia del personal docente como del alumnado, el seguimiento en los centros públicos ha sido muy dispar.Los colegios San José y Vicente Aleixandre han sido dos de los centros públicos con menor seguimiento. Así, en el primero, el número de alumnos que no ha acudido a clase se ha situado en torno a un 30 por ciento, y un poco menos en el caso del CEIP Vicente Aleixandre. En ambos casos, todo el personal docente ha asistido a su puesto.Por su parte en el caso del CEIP Beato Juan de Ávila, el 50 por ciento de sus docentes han secundado la huelga, un porcentaje que se eleva a 76,6 por ciento en el caso de los alumnos, asistiendo sólo 45 de los 150 escolares matriculados en el centro.Unas cifras muy similares a las registradas en el CEIP Gran Capitán donde, si bien sólo cuatro de sus 20 profesores no han acudido a sus puestos de trabajo, en el caso del alumnado el seguimiento se ha elevado a 140 faltas entre sus 220 escolares. Finalmente, en el caso del CEIP San Francisco Solano, destaca el seguimiento de la jornada de huelga, con 19 de sus 30 docentes en huelga, y la asistencia de sólo el 18 por ciento del alumnado –80 escolares de 430 matriculados–.Mientras tanto, en el caso de los institutos Emilio Canalejo e Inca Garcilaso, los datos de seguimiento son poco representativos pues, como han señalado ambas direcciones, aún no se ha comenzado las clases con normalidad, "y se está acudiendo al centro sólo unas horas y por grupos".