Salud sitúa en 11 el número total de vecinos afectados por covid-19 en La Rambla tras seis nuevos positivos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía acaba de confirmar seis nuevos casos positivos por covid-19 en La Rambla, lo que eleva hasta once el número total de vecinos infectados desde el final del confinamiento. De este modo, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía detalla que el coronavirus ha afectado a un total de 19 vecinos desde que comenzó la crisis sanitaria, con siete pacientes recuperados y un fallecido.El informe que elabora el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, detalla también que las pruebas PCR que se están realizando por parte de los profesionales de Atención Primaria han logrado detectar a once infectados en los últimos siete días., la detección de nuevos positivos por covid-19 en la última semana ha obligado al Ayuntamiento de La Rambla a la adopción de "medidas extraordinarias" para hacer frente a la pandemia.Los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias llevaron al Consistorio rambleño a celebrar el domingo una reunión extraordinaria con todos los grupos políticos que forman la Corporación municipal, donde se adoptaron una serie de medidas y recomendaciones para todos los vecinos de la localidad.Junto a la limitación de aforo al 50 por ciento del Museo de la Cerámica, el Ayuntamiento decretó el cierre de todos los parques, jardines y zonas recreativas de la localidad, a saber, el Parque del Calvario, la Fuente del Abad, el Parque del Arroyazo, el Recinto Ferial de La Minilla, los Jardines de Andalucía, el Parque Rafalito Gómez, la zona de juegos infantiles del Paseo de los Trinitarios y la zona recreativa de las Cuatro Carreteras.De igual modo, a través de un comunicado, el Consistorio recordó que está prohibido el consumo colectivo de bebidas en la calle o en espacios públicos ajenos a los establecimientos de hostelería y anunció el aumento de la presencia de Policía Local y Guardia Civil en las zonas de segunda residencia de la localidad, así como en patios de vecinos y azoteas de comunidades, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa en reuniones familiares y de amigos.A su vez, la Policía Local llevará a cabo actuaciones "para garantizar el uso de la mascarilla en la vía pública y en todos los establecimientos donde es obligatorio su uso, tanto en espacio interior como en exterior". Las sanciones por incumplimiento de esta medida pueden alcanzar los 100 euros.Por otro lado, el Ayuntamiento de La Rambla recomendó a bares, restaurantes y terrazas la "necesidad y obligatoriedad" de usar mascarilla, controlar los aforos en interior y en exterior, cumplir con las distancias de seguridad entre las mesas y con los horarios de apertura y cierre de los establecimientos y fomento del uso de gel hidroalcohólico para trabajadores y clientes, así como material desinfectante en el mobiliario. "En caso de incumplimiento de estas medidas se podría llegar al cierre del establecimiento por incumplimiento de la normativa vigente", advirtió el comunicado municipal.Según el Consistorio rambleño, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está haciendo un seguimiento a todos los casos diagnosticados como positivos y también a las personas que han dado negativo en las pruebas PCR. "Todos ellos deben guardar la cuarentena de 14 días", resaltó el Ayuntamiento, para añadir que "en caso de no guardar esta recomendación de las autoridades sanitarias, se podrá dar orden a la autoridad judicial para que se actúe contra quien incumpla la obligatoriedad de permanecer en su casa confinado". El incumplimiento de este aislamiento obligatorio es considerado como una "infracción grave" y puede ser sancionado con multas de entre de entre 3.001 y 60.000 euros.El comunicado oficial del Ayuntamiento de La Rambla concluye indicando que "es responsabilidad individual y colectiva de todos cumplir con las medidas de higiene y seguridad dictadas por las autoridades sanitarias" y añade que "si todos somos responsables, conseguiremos parar esto lo antes posible".