El Ayuntamiento de Santaella confirma el primer caso positivo por covid-19 desde el final del confinamiento

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Santaella confirmó anoche, por medio de un comunicado en redes sociales, el primer caso positivo por covid-19 desde el final del confinamiento. Por ello, desde el Consistorio se pidió a toda la población que "se extremen las medidas de distanciamiento", así como el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, además de evitar aglomeraciones y seguir rigurosamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias.Al igual que otros ayuntamientos de la comarca –como Montalbán, La Rambla o Montilla–, desde el Consistorio santaellense se pidió ayer a los vecinos que no difundan "bulos ni datos no contrastados por las autoridades para no confundir a la población y entorpecer el trabajo de las instituciones", toda vez que enviaron un mensaje de "afecto" a la persona afectada y a su familia.El alcalde del municipio, José Álvarez Rivas, anunció también un nuevo reparto gratuito de mascarillas para que todas las personas mayores de 13 años puedan protegerse frente al coronavirus. La medida, que forma parte del conjunto de acciones desplegadas por el Consistorio para luchar contra la pandemia del covid-19, facilitará a partir de este martes una mascarilla homologada a cada residente en Santaella, La Montiela o El Fontanar que lo desee.En el caso de Santaella, las mascarillas podrán recogerse desde el próximo martes y hasta el viernes en el Área de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. Por su parte, los vecinos de La Montiela podrán hacerse con este material preventivo del martes al jueves próximos, en horario de 10.00 de la mañana a 13.00 de la tarde, en la Sala de Usos Múltiples. Por último, los habitantes de El Fontanar podrán acercarse hasta el colegio el jueves o el viernes, de 20.00 de la tarde a 21.00 de la noche, donde tendrá lugar el reparto de mascarillas.