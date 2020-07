Montilla cerró junio con 2.216 personas en situación de desempleo pese al paulatino regreso a la "normalidad"

Datos por provincias

El mes de junio no fue positivo para Montilla en lo que a generación de empleo se refiere. Ni siquiera el paulatino regreso de la actividad económica tras el confinamiento por la pandemia del covid-19 ha contribuido a reducir las cifras de paro en el municipio, tal y como se desprende del último informe del Observatorio Argos, dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que sitúa en 2.216 el número de vecinos y vecinas en situación de desempleo, un 0,4 por ciento más que al cierre del mes de mayo, cuando la localidad contabilizaba a 2.207 personas sin trabajo.De los 2.216 desempleados que existen en Montilla, 862 son hombres y 1.354 son mujeres. De igual modo, la localidad vio aumentar su lista de demandantes de empleo –un ítem que incluye tanto a quienes asisten a cursos de formación como a quienes están cobrando el subsidio agrario–, pasando de los 4.861 que se contaban en mayo a los 4.929 con los que se cerró el mes pasado.A nivel autonómico, el paro subió en Andalucía en 11.009 personas (1,14%) durante el pasado mes de junio, con lo que la cifra de desempleados se sitúa en la comunidad autónoma en 980.096 personas. Este incremento refleja los efectos del parón económico que provocó el estado de alarma que aún no está compensando el levantamiento parcial de la actividad. En el conjunto de España el paro creció en 5.107 personas (0,13%).En los últimos 12 meses, el desempleo aumentó en Andalucía en 222.197 personas (29,32%), mientras que la subida nacional fue de 847.197 (28,09%). Por sectores, el paro se redujo el pasado mes en Andalucía en la construcción (-5,21%), la industria (-4,10%) y los servicios (-1,09%), descensos que sin embargo no han podido compensar el incremento en la agricultura (24,22%) y en el colectivo sin empleo anterior (8,09%).En relación al mismo mes del año anterior, el paro creció un 35,68% en la agricultura, un 31,82% en los servicios, un 23,37% en la industria, 22,85% en la construcción y un 17,86% en el colectivo sin empleo anterior.Por sexos, el paro descendió el pasado mes de junio un -0,39% entre los hombres y se incrementó un 2,27% entre las mujeres. Respecto a junio de 2019, creció un 35,69% en el colectivo masculino y un 25,06% en el femenino.Por edades, el paro se incrementó el pasado mes un 6,14% entre los menores de 25 años, un 0,86% en el grupo de entre 25 y 44 años y un 0,43% en los mayores de 45 años. En términos interanuales, creció un 50,94% en los menores de 25 años, un 38,40% en el grupo de entre 25 y 44 años y un 17,86% en los mayores de 45 años.El paro descendió el pasado mes en las provincias de Cádiz (-2,56%) y Málaga (-1,29%) y se incrementó en el resto: Huelva (15,01%), Almería (7,51%), Granada (2,09%), Sevilla (0,86%), Jaén (0,51%) y Córdoba (0,34%).Con respecto a junio del año anterior, el paro creció en todas las provincias: Málaga (38,08%), Huelva (31,64%), Granada (30,95%), Jaén (30,03%), Almería (29,19%), Córdoba (26,67%), Cádiz (25,42%) y Sevilla (25,27%).Con respecto a la contratación, en Andalucía se firmaron en el último mes 266.573 contratos, lo que representa un 21,7 por ciento más de acuerdos laborales con respecto al mes anterior (47.532) y un descenso del 35,02 por ciento con respecto a junio de 2019.En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Andalucía registró en junio un incremento de 1.512 afiliados (0,05%), lo que sitúa la cifra total de cotizantes en 2.993.377. Con respecto al año anterior, Andalucía registra un descenso en sus afiliados a la Seguridad Social de -159.014 personas (-5,04%). En España, la caída es de 893.361 cotizantes (-4,58%).En lo que respecta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, Andalucía registró en junio un incremento de 6.309 autónomos con respecto al mes de mayo y un crecimiento porcentual de un 1,18 por ciento. Este dato supone recuperar valores de afiliación existentes antes del período de crisis por el covid-19 y rondar de nuevo la cifra de las 540.000 personas afiliadas al RETA.En el conjunto de España, la subida en el número de autónomos ha sido de 24.346 personas y un crecimiento porcentual de 0,76 por ciento. Esto significa que Andalucía ha recogido el 25 por ciento del crecimiento neto en afiliación de todo el país o, lo que es lo mismo, aporta uno de cada cuatro nuevos autónomos en el mes de junio.