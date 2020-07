J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Policía Local extremará en Montilla la vigilancia del uso de la mascarilla y las concentraciones de personas para evitar la propagación del coronavirus que,, ha afectado ya, como mínimo, a cuatro vecinos de la localidad desde el final del confinamiento.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha vuelto a insistir hoy en la necesidad de “cumplir estrictamente” con las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias y ha confirmado que se ha ordenado a la Policía Local que “se extreme la vigilancia, sobre todo en lo relativo al uso de la mascarilla y a las concentraciones de personas en espacios públicos o en establecimientos comerciales”.En declaraciones a este periódico, el primer edil ha explicado que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía “está rastreando y analizando los entornos familiares, vecinales y laborales” de las cuatro personas que han arrojado un resultado positivo en las pruebas PCR, que miden la reacción en cadena de la polimerasa y que permiten determinar, con mayor precisión, si existe una infección por coronavirus.“Las autoridades sanitarias trabajan sobre la hipótesis de cuatro minibrotes en Montilla, sin relación entre ellos, por lo que no podemos descartar que, en las próximas horas o en los próximos días se conozcan nuevos casos positivos en nuestra ciudad”, ha explicado Rafael Llamas, quien ha instado a todas las personas que forman parte de los entornos familiares o vecinales de los casos confirmados a “mantener y respetar la cuarentena en sus domicilios para evitar la propagación del virus”.“El Ayuntamiento de Montilla está en permanente contacto directo con la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para, en caso necesario, tomar las medidas que nos indiquen a la mayor brevedad y, de este modo, garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”, ha explicado el alcalde quien, a preguntas de este periódico, no ha descartado la adopción en los próximos días de “medidas extraordinarias”, aunque siempre “en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos”.“Debemos seguir en todo momento las indicaciones que nos hagan llegar desde la Consejería de Salud y tomaremos las medidas que sean necesarias para minimizar al máximo el impacto del coronavirus en nuestra ciudad”, ha añadido el alcalde.Por el momento, el covid-19 ha afectado a un total de 89 vecinos de Montilla desde que comenzó la crisis sanitaria, según se desprende de los últimos datos que ha hecho públicos esta tarde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.El informe elaborado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, registra cuatro nuevos positivos en la localidad en los últimos siete días, mientras que sitúa en 74 el número de pacientes recuperados y en once el número de fallecimientos por covid-19, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.Con todo, el alcalde de Montilla ha dado prácticamente por sentada la confirmación de nuevos casos en los próximos días. “Desde el Centro de Salud se han redoblado esfuerzos para practicar pruebas PCR a personas que han tenido contacto con los casos que ya han sido confirmados oficialmente, por lo que es de esperar que se comuniquen nuevos contagios en las próximas horas”, ha advertido Llamas.