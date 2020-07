Jesús Fernández y Maleno analizan la última hora del Montilla C.F. ante el trascendental choque del domingo

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.L. GÁLVEZ

El reloj comienza su cuenta atrás. El Montilla C.F. quiere alcanzar la gloria y, como buen conocedor de esta situación, su técnico, Jesús Fernández, pidió anoche “máxima concentración” a sus jugadores, durante el transcurso de una rueda de prensa en la que analizó la gran final delde ascenso a División de Honor, que disputará el cuadro vinícola ante el Almodóvar C.F.En la previa a esta cita, el técnico astigitano señaló la importancia del encuentro, asegurando que es el "momento más esperado" de toda la temporada. "Quedan 90 minutos en los que tenemos que darlo todo, sacar nuestra mejor versión y alcanzar la victoria para poder ascender”, detalló Fernández, quien defendió la necesidad de “trabajar muchísimo durante todo el partido”.Con respecto a la semana de preparación que ha tenido la plantilla de cara a la contienda, Fernández recalcó “la importancia de recuperar a los efectivos que estaban tocados”, así como “continuar con la misma dinámica que hasta ahora, corregir los posibles errores del partido anterior y tener a todos disponibles para el domingo hacer las cosas lo mejor posible”.Al ser cuestionado sobre el Almodóvar C.F., el entrenador vinícola expuso su visión del choque de semifinales que disputaban los carbulenses ante el Priego C.F. “Se le pusieron las cosas muy adversas con la expulsión al principio del encuentro y con el marcador cero a cero. Aun así, ellos supieron trabajar, hacer su partido y marcaron tres goles. El rival de la final nos tiene que dar igual, tenemos que pensar en nosotros, en que estamos en esta final y ahora es momento de trabajar y preparar el partido”, comentó,Como en anteriores comparecencias, Fernández quiso lanzar un mensaje a sus jugadores en el aspecto psicológico y sostuvo que el factor más importante es la concentración. “Tenemos que estar muy concentrados. No puede ocurrir como el anterior partido que fallamos a balón parado, va a ser un factor clave y tenemos que estar al cien por cien para llevarnos la victoria”, recalcó.De igual modo, el míster vinícola pidió “tranquilidad” a su equipo, al considerar que el trabajo "ya está hecho". Según el técnico, "quedan noventa minutos y si el resultado no llega que tengan paciencia, va a haber momentos para determinar el encuentro y en esos instantes tenemos que estar preparados".Sobre las posibles similitudes entre el choque disputado ante el Atlético Palma del Río y la cita del domingo, el míster auriverde manifestó su idea de encontrarse un partido “diferente”, dependiendo siempre de “los alicientes que vayan apareciendo durante el encuentro”.Para cerrar su intervención, Jesús Fernández se acordó de la afición montillana. “Gracias por el apoyo. Aún no hemos hecho nada y la verdadera felicitación la queremos recibir el domingo, será la verdadera y la que muestre que hemos conseguido el objetivo de ascender a División de Honor”, concluyó el técnico.Posteriormente, el capitán del cuadro vinícola, Maleno, atendió a los medios de comunicación. El veterano jugador montillano fue intuitivo en sus primeras palabras al exponer que el encuentro será “un choque al cincuenta por ciento. Somos equipos que ya nos conocemos de otros años. Lo veo complicado pero, espero que el equipo responda como toda la temporada.”Por otro lado, el mediocentro reconoció los posibles errores del anterior encuentro, fruto, según su percepción, “de los nervios y la inactividad de estos meses. Pese a ello, creo que ya nos hemos quitado la presión y confío en que hagamos un gran partido el domingo”.Sobre la plantilla y los entrenamientos, Maleno mostró su satisfacción. “He visto al equipo muy bien. A pesar de ser jugadores que no estamos acostumbrados a entrenar a estas alturas de año y con estas condiciones meteorológicas, el cuerpo técnico ha diseñado un plan de trabajo al que hemos respondido bastante bien”, afirmó el jugador.De igual modo, el centrocampista auriverde indicó que “todos los jugadores están motivados. Ante encuentros como éste, no es necesario más motivación y sí, mandar un mensaje de tranquilidad. No es un partido como el anterior, puede haber esta vez prórroga y penaltis, hay que tener confianza y si durante el año lo hemos hecho bien, ahora también lo podemos hacer”.En lo que respecta al recuerdo del fatídico encuentro de hace cuatro temporadas donde los montillanos perdían el ascenso en la última jugada ante el Almodóvar C.F. en el feudo carbulense, Maleno lo recuerda cómo “algo que lo tienes en la mente. Pienso que no va a volver a pasar y confió en que el equipo salga a tope, si el equipo en los últimos va ganando, os aseguro que no vuelve a ocurrir lo mismo”, apuntó el mediocentro.Al igual que su entrenador, el jugador quiso hacer una mención especial a la afición. “Apoyad al equipo. Aunque parezca que no, el ánimo desde la distancia también se nota. Los mensajes de apoyo y ánimo siempre gustan”. En la última cuestión, y a modo personal, Maleno recordó otros ascensos vividos en su carrera futbolística. Para el capitán auriverde, “es lo más bonito del fútbol, y con el equipo de tu pueblo, aún más. Sería otro objetivo conseguido en mi vida”, finalizó.Tras la rueda de prensa, el equipo se ejercitó en su horario habitual. Con un último entrenamiento programado para la noche de hoy, el Montilla C.F. perfila los últimos detalles de un encuentro esencial en su futuro más próximo.De este modo, el domingo a las 21.30 horas, en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil, se vivirá un partido que puede entrar en la historia del club. Onda Mezquita TV y la, serán los encargados, nuevamente, de llevar a todos los rincones de nuestra localidad una contienda llena de emoción y sentimientos.