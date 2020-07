Buzón del Lector | Más respeto a los donantes

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA ÁVILA

se hace eco en sude una queja remitida por un donante de sangre a causa de los continuos cambios de ubicación a los que se ve sometido en Montilla este servicio que promueve el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.El motivo de este correo es manifestar el malestar existente entre los donantes de sangre de Montilla al no contar en nuestra localidad con una ubicación fija para poder realizar las donaciones que promueve el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba, lo que provoca que nos mareen constantemente con mensajes, según le parezca al Ayuntamiento. Y es que, en menos de una semana, nos han citado en dos lugares distintos, tal y como puede comprobarse en la captura de pantalla adjunta, lo que genera confusión.Soy un donante con más de 70 donaciones y, por hacer un recorrido por los lugares de Montilla donde he donado, empezaré por el Salón de Plenos del Ayuntamiento; después, en el Teleclub; más tarde, en el antiguo Colegio Virgen de las Viñas (hoy sede del Hogar de Tardes "Mamá Margarita" de la Fundación Social Universal); después, en el Edificio Solera del Ayuntamiento, con acceso desde la calle Palomar; y, por último, en Envidarte o en la Biblioteca Municipal situada en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". Pero seguro que se me olvida alguno más.Por eso, pensamos que ya es hora de que un colectivo tan importante para la sociedad como es el de los donantes pueda contar con un espacio propio en alguno de los edificios que posee el Ayuntamiento de Montilla.Por último, me gustaría animar a donar a los ciudadanos de Montilla, desde hoy hasta el miércoles en la Biblioteca Municipal.